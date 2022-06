La NASA ha lanciato nello spazio due satelliti (TROPICS CubeSats) che sono stati costruiti per monitorare le interazioni delle correnti del vento responsabili della formazione di uragani e uragani.

La NASA perde due satelliti per monitorare gli uragani

due satelliti LV0010 Missione مهمةSono persi e non possono essere salvati. I satelliti hanno le dimensioni di una pagnotta e valgono 30 milioni di dollari.

Il motore a razzo Astra ha smesso di funzionare e nessun carico utile è stato portato in orbita, secondo Amanda Durk-Fry di Astra, direttore senior della produzione di motori e primo stadio.

Lo scopo di questi satelliti era monitorare le interazioni delle correnti d’aria responsabili della formazione di uragani e uragani: “I tropici ci forniranno viste molto frequenti dei cicloni tropicali, forniranno informazioni sul loro carico, intensificazione e interazione con il loro ambiente e forniranno dati critici per il monitoraggio e la previsione delle tempeste”.

CubeSat misura le frequenze delle microonde che vanno da circa 90 a 205 GHz, allo scopo di monitorare le emissioni atmosferiche di vapore acqueo, ossigeno e nuvole nell’atmosfera.

Inoltre, queste misurazioni verranno effettuate ogni ora per precipitazioni, temperatura e umidità.

I meteorologi avvertono che Cuba nel 2022 attende un grave stagione degli uraganiCon forti piogge e uragani.

La probabilità che l’isola venga colpita da almeno un uragano quest’anno è molto alta. In effetti, hanno notato, si stima che almeno 17 cicloni tropicali si verificheranno nell’Oceano Atlantico settentrionale nei prossimi mesi.

Indubbiamente, con l’avvento di questa nuova stagione degli uragani, Cuba è esposta a vari rischi, come negli anni precedenti. Di conseguenza, date queste previsioni, si prevede che forti precipitazioni provochino allagamenti; Per non parlare delle condizioni che si verificano quando si formano gli uragani.

Altre notizie da Cuba

