La NASA porta lo studio sui cambiamenti climatici nello spazio

Anche se può sembrare che la NASA sia un’agenzia focalizzata solo sul guardare la cupola del cielo e oltre, nulla potrebbe essere più lontano dalla verità. In effetti, la tecnologia di questa agenzia Utilizzato frequentemente per osservare il pianeta Terra, grazie alla sua potenza e portata. Per questo la NASA ha annunciato due nuovi studi che si svolgeranno nello spazio; Attraverso il quale intendono riferire sugli effetti del cambiamento climatico sul pianeta.

secondo Prendi Crunch, il primo di questi studi è in corso nella missione GEDI (Investigation in Global Ecosystem Dynamics). per questo studio È stata utilizzata la tecnologia LiDAR Situato nella Stazione Spaziale Internazionale per Stima della biomassa forestale totale sulla superficie del terreno. Ciò ha contribuito a stimare la capacità di stoccaggio del carbonio di queste entità.

Attualmente, Questi dati possono essere utilizzati dai ricercatori sul clima Esaminare il ruolo delle foreste durante il cambiamento climatico.

Studio GEDI e NASA sulla gestione della Terra

Per lo studio, GEDI ha emesso raggi X negli ultimi tre anni. Per misurare la copertura vegetale sulla superficie terrestre. Questi dati, insieme ai sensori LiDAR atmosferici e terrestri, sono stati utilizzati per creare mappe 3D dettagliate della biomassa del pianeta in parti che misurano un chilometro quadrato.

Ora, con queste mappe 3D, scienziati e ricercatori possono confermare e quantificazione del carbonio Immagazzinato nelle foreste del pianeta.

“Risolvere la struttura dei diversi ecosistemi forestali e boschivi con maggiore certezza non solo gioverà alla stima degli stock di carbonio, ma anche alla nostra comprensione del loro stato ecologico e dell’impatto delle diverse pratiche di gestione del territorio”. John Armston, capo della convalida e calibrazione GEDI e professore associato di ricerca presso l’Università del Maryland

Alla ricerca della perdita d’acqua sulla Terra

immagine della NASA

Questo è il secondo progetto gestito dalla NASA. È stato fatto insieme tra il Jet Propulsion Laboratory dell’agenzia; e il Lawrence Berkeley Laboratory del Dipartimento dell’Energia degli Stati Uniti.

Nella sua ricerca per studiare e monitorare la perdita di acque sotterranee sul pianeta, la cooperativa ha utilizzato i dati satellitari per sviluppare vari metodi. Questo fenomeno Colpisce significativamente il settore agricoloquindi è un problema più serio di quanto sembri.

Secondo la NASA in archivio la rete, la Central Valley contribuisce solo per l’1% all’acqua utilizzata sui terreni agricoli negli Stati Uniti. Tuttavia, Tuttavia, è in grado di produrre il 40% di frutta, verdura e noci nel paese ogni anno. Dicono che ciò sia possibile perché gli agricoltori aumentano le precipitazioni annuali di 12-25 cm con l’aiuto di un intenso pompaggio delle acque sotterranee. È così che l’80% dell’irrigazione del terreno negli anni siccitosi proviene dal suolo.

bacino del Toler

Tuttavia, il Tuller Basin, da cui proviene principalmente l’acqua utilizzata per irrigare la valle centrale dello Stato; Larghezza ridotta. Pertanto, i dati satellitari consentono al team di sviluppare un modello contestuale per il tipo e il tasso di perdita di acque sotterranee nell’area.

“Il metodo classifica quanta acqua sotterranea viene persa dalle falde acquifere confinate nell’argilla, che può asciugarsi troppo per essere ricostituita, e quanta proviene da suoli non confinati in una falda acquifera, che può essere reintegrata con alcuni anni di pioggia regolare”. una pentola

Da parte sua, Pam Melroy, vice amministratore della NASA ha commentato: “Quando abbiamo misurato la Terra in passato, abbiamo scoperto che la cosa più importante da misurare non era solo l’acqua, il tempo, l’umidità del suolo o qualsiasi altra cosa individuale, ma studiare il La Terra come sistema. Pertanto, il lavoro della NASA nell’Osservatorio del sistema terrestre è essenziale per l’intero pianeta”.