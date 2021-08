La NASA ricalcola la probabilità che un asteroide delle dimensioni dell’Empire State Building colpisca la Terra

Mercoledì, in una conferenza stampa, gli scienziati della NASA hanno rivelato che esiste una possibilità su 1.750 che un asteroide chiamato Bennu, delle dimensioni dell’Empire State Building di New York, colpisca la Terra prima del 2300. menzionato New York Times.

La stima suggerisce un rischio potenziale leggermente maggiore rispetto alla precedente stima di 1 su 2.700 in un periodo più breve, tra oggi e 2.200.Lo scienziato del Propulsion Laboratory ha detto David Farnocchia. Jet della NASA (California, USA). “Non sono più preoccupato per Beno più di prima. La probabilità di impatto è ancora molto piccola‘ insistette lo specialista.

Ad ogni modo, il percorso di Bencio è conosciuto con sufficiente precisione da dimostrarlo Le possibilità di collisione saranno nulle per il prossimo secolo. Tuttavia, questo astro si sta avvicinando all’orbita del nostro pianeta e nell’anno 2135 si avvicinerà ad una distanza pari alla metà del percorso tra la Terra e la Luna. Sarà il giorno più preoccupante 24 settembre 2182, ma ci sarà solo lo 0,037% di probabilità di influenza.

La larghezza di Bennu è di circa mezzo chilometro. Una collisione con un oggetto del genere non sarebbe abbastanza forte da causare un’estinzione generale della vita su questo pianeta, ma potrebbe accadere. Può causare grandi danni. “Come regola generale, si può dire che il cratere sarà da 10 a 20 volte più grande dell’oggetto”, ha detto Lindley Johnson, ufficiale della difesa planetaria della NASA. “Qualsiasi corpo delle dimensioni di mezzo chilometro creerà un cratere con un diametro di almeno 5 e forse 10 chilometri di diametro. Ma l’area danneggiata […] Sarà largo, 100 volte la dimensione del buco”.