La NASA rivela nuove immagini di un innovativo elicottero che sorvola la superficie di Marte | Scienza ed Ecologia | Dott..

Venerdì (05.05.2022) la National Aeronautics and Space Administration (NASA) ha rilasciato nuove immagini scattate dal suo elicottero robotico Ingenuity durante il suo 25° volo sulla superficie di Marte, indicando un nuovo record.

Il primo aereo a motore con volo controllato su un altro pianeta, che ha viaggiato per 704 metri a una velocità di 5,5 metri all’ora, ha realizzato il volo in elicottero più lungo e veloce fino ad oggi sul Pianeta Rosso. Ingenuity si sta attualmente preparando per il suo 29° volo.

“Per il nostro volo senza precedenti, la Ingenuity Navigation Downward Camera ci ha dato un’idea impressionante di come sarebbe planare a 10 metri sopra la superficie di Marte a 19 chilometri all’ora”, ha affermato il comandante in una nota. Dal team di Ingenuity, Teddy Zzanitos del Jet Propulsion Laboratory (JPL) della NASA.

10 metri sopra il suolo di Marte

Il primo fotogramma del video inizia circa un secondo dopo il volo. Raggiunto un’altitudine di 10 metri, l’elicottero si dirige verso sud-ovest, accelerando alla sua velocità massima in meno di tre secondi.

L’elicottero ha prima sorvolato un gruppo di onde sabbiose e poi, circa a metà del video, diversi campi rocciosi. Infine, al di sotto appare un terreno relativamente piatto e irregolare, che fornisce un buon punto di atterraggio. Il video di volo di 161,3 secondi è stato accelerato di quasi cinque volte, riducendolo a meno di 35 secondi.

La telecamera di navigazione è programmata per disattivarsi quando l’elicottero si trova entro un metro dalla superficie. Ciò aiuta a garantire che la polvere che vola durante il decollo e l’atterraggio non interferisca con il sistema di navigazione poiché segue le caratteristiche a terra.

Nuovi viaggi di creatività

Ciò che Ingenuity ha ottenuto è descritto come un record, dal momento che questo elicottero robotico, inizialmente, doveva effettuare solo cinque voli su Marte. 28 voli non sono effettivamente previsti, ma gli scienziati vogliono continuare a svolgere missioni di volo sulla terra di Marte.

I voli di destrezza sono indipendenti. I “piloti” del JPL tracciano i loro piani e inviano comandi al veicolo Perseverance Mars, che trasmette questi comandi all’elicottero. Durante il volo, i sensori a bordo – una telecamera di navigazione, un’unità di misura inerziale e un telemetro laser – forniscono dati in tempo reale al computer di volo principale e al processore di navigazione di Ingenuity, che guida l’elicottero durante il volo. Ciò consente alla tua destrezza di interagire con la scena mentre esegui i tuoi comandi.

I controllori di missione hanno recentemente perso i contatti con Ingenuity dopo che l’elicottero è entrato in uno stato di bassa potenza. Ora che l’elicottero è tornato in contatto e ha energia sufficiente dal suo pannello solare per caricare le sei batterie agli ioni di litio, il team non vede l’ora del suo prossimo volo sulla superficie del Pianeta Rosso.

JU (dpa, nasa.gov, sciencealert.com)