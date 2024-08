La NASA scopre un oggetto 27.000 volte più grande della Terra che può “sfuggire alla gravità”

Lui sente

La NASA sta seguendo un oggetto misterioso che vola attraverso la Via Lattea A più di un milione di miglia orarie, potrebbe essere lanciato nello spazio intergalattico. Inoltre, il cluster individuato dal gruppo di lavoro Pianeta 9, È 27mila volte più grande della Terra.

Il progetto continua il suo viaggio, secondo i media britannici donnaQualche anno fa descrisse l’ammasso come di dimensioni simili a quelle di una piccola stella, ma… Decine di migliaia di volte più grandi della TerraE lo ha chiamato IN SENSO. Attualmente, questo “fenomeno intergalattico” vola intorno alla Via Lattea a più di un milione di miglia all’ora. La velocità è così grande che può sfuggire alla gravità galattica e scomparire nello spazio.

08/02/2024 Resti di un pianeta in orbita attorno a una nana bianca Ricerca politica e tecnologia NASA, ESSA, JOSEPH OLMSTED (STSCI). NASA, ESSA, Joseph Olmsted (STSC – NASA, ESSA, Joseph Olmsted (STSC)

Dove è apparsa questa massa misteriosa? Come avevano stimato, IN SENSO Probabilmente è nato da un sistema binario con Nana bianca -Qualsiasi residuo stellare- esplose Supernova. Gli esperti ritengono inoltre che potrebbe provenire da un ammasso entrato in contatto con una coppia di buchi neri, iniziando il suo rapido viaggio.

Kyle Kramer, assistente professore presso il Dipartimento di Astronomia e Astrofisica dell’Università della California, a San Diego, ha fornito dettagli sullo studio in una conversazione con… donna: “Quando una stella incontra un buco nero binario, la complessa dinamica di questa interazione a tre corpi può espellere quella stella dall’ammasso globulare”.

Questa scoperta è stata fatta grazie alla collaborazione tra volontari, professionisti e studenti. L’Osservatorio WM Keck di Maunakea nelle Hawaii ha analizzato che contiene “un contenuto di ferro e metalli inferiore rispetto ad altre stelle”. La scoperta lo indica L’impasto è molto vecchio Risale a milioni di anni fa, alle prime generazioni di stelle nell’universo. via Lattea.

O Globo/GDA