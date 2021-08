La NASA sta reclutando persone per vivere per un anno in un simulatore spaziale su Marte | tecnologia

Amministrazione nazionale dell’aeronautica e dello spazio (NASA) Attualmente in corso la gente cerca Chi vorrebbe far parte di questo processo di esplorazione di come sarebbe vivere in uno spazio che simula il grande pianeta rosso.

Con temperature minime comprese tra –140°C e -63°C e un massimo di 30°C Secondo i rapporti della NASA, le prime reclute del programma dovranno vivere in prima persona gli eventi estremi che si verificano su Marte. Oltre alla mancanza di Ossigeno richiesto E con la fine mancanza di comunicazione Basato su forniture Cosa significa essere dentro 62 milioni di km nella sua orbita naturale.

“Le simulazioni sulla Terra ci aiuteranno a comprendere e affrontare le sfide fisiche e mentali che gli astronauti dovranno affrontare prima di partire per Marte”, ha affermato. Grace Douglas, uno scienziato leader nella ricerca sulla tecnologia alimentare avanzata della NASA

Programma tra pari per esplorare la salute e le prestazioni dell’equipaggio

Si sforza di implementare 3 missioni per un anno tutto con 4 membri Vivere in un’unità tridimensionale chiamata Dune di sabbia alfa di Marte. Questo programma, come accennato in precedenza, cerca di fare in modo che le reclute abbiano un’esperienza potenziali sfide Possiamo vivere su questo pianeta, con tempi di fermo delle apparecchiature e risorse limitate, quindi dovresti ridurre il costo del cibo e altre cose.

Le attività dell’equipaggio possono includere la simulazione di passeggiate spaziali, indagini scientifiche, utilizzo di realtà virtuale e controlli robotici e scambio di comunicazioni con il team sulla Terra.

Tutte queste informazioni raccolte saranno essenziali per definire e prevedere un piano d’azione nel caso in cui si verifichi un errore durante l’effettivo esame.

Requisiti della NASA

Per far parte di questo programma, devi soddisfare una serie di requisiti, devi prima essere un membro Cittadino statunitense o residente permanente del paese, quando Buone condizioni fisiche e di salute, non essere fumatoretra 30 e 55 anni.

Inoltre, devi Perfetta padronanza della lingua inglese Per avere una comunicazione efficace con i membri dell’equipaggio e altri osservatori sul campo della missione.

Richiedere gli studi necessari per far parte del Team A Laurea Magistrale in Scienze, Tecnologie, Ingegneria e Matematica (STEM), come ingegneria, matematica, scienze biologiche, fisiche o informatiche di un’istituzione accreditata con almeno due anni di esperienza professionale in scienze, tecnologia, ingegneria e matematica o un minimo di 1.000 ore di pilotaggio di un aeromobile.

candidati che aver completato due anni di lavoro in un programma di dottorato in scienze, tecnologia, ingegneria e matematica (STEM), o avere una laurea in medicina o un programma di beta test. D’altra parte, quei richiedenti che Addestramento ufficiale militare completato O un Bachelor of Science nel campo della scienza, della tecnologia, dell’ingegneria e della matematica e hai Quattro anni di esperienza professionale

In definitiva, la selezione dell’equipaggio seguirà i criteri standard della NASA per gli aspiranti astronauti.