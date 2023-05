La NASA sta selezionando altre cinque squadre per studiare la scienza lunare e analizzare i campioni

La NASA ha selezionato cinque nuovi gruppi di ricerca per collaborare alla ricerca scientifica lunare e all’analisi di campioni lunari per supportare la futura esplorazione della Luna come parte del Solar System Exploration Research Virtual Institute (SSERVI) dell’agenzia. “Questi nuovi team collaboreranno con i team SSERVI esistenti per mantenere la leadership della NASA nella scienza lunare in questa nuova era di esplorazione lunare”, ha affermato Lori Glaze, direttore della divisione per le scienze planetarie presso la direzione della missione scientifica della NASA.

SSERVI supporterà ciascuno dei nuovi team per cinque anni a circa $ 1,5 milioni all’anno, finanziato congiuntamente dalla direzione della missione scientifica della NASA e dalla direzione della missione di sviluppo dei sistemi di esplorazione. Questa chiamata si concentra sulla scienza lunare e sull’analisi dei campioni per consentire la futura esplorazione umana e robotica della luna attraverso il programma Artemis della NASA e l’iniziativa Lunar Commercial Payload Services. Il lavoro sarà svolto in collaborazione con gli Stati Uniti e partner internazionali. Questi team si uniscono agli otto team SSERVI in corso selezionati nel 2019.

“L’esplorazione e la scienza sono fondamentalmente intrecciate e SSERVI continua a rafforzare questa collaborazione”, ha affermato Jacob Bleicher, capo scienziato dell’esplorazione per l’Exploration Systems Development Mission Directorate della NASA. “Questi nuovi team portano una ricchezza di esperienza che ci aiuterà a comprendere meglio l’ambiente lunare e a prepararci per l’esplorazione lunare umana e robotica in modo da poter massimizzare il ritorno scientifico di Artemis”.

“Sono molto entusiasta di dare il benvenuto ai nostri nuovi team SSERVI”, ha dichiarato Greg Schmidt, direttore SSERVI presso il NASA Ames Research Center nella Silicon Valley, in California. “La sua vasta gamma di competenze in una vasta gamma di scienze lunari si aggiungerà all’importante scienza che stiamo già raggiungendo e Contribuirà notevolmente ad Artemis e una nuova era di missioni lunari mentre ci muoviamo verso un futuro sostenibile sulla Luna e infine su Marte. “

Con sede e gestito presso il NASA Ames Research Center, SSERVI è stato creato nel 2014 come espansione del NASA Lunar Science Institute. Supporta la ricerca scientifica e l’esplorazione umana in potenziali destinazioni future per l’esplorazione umana sotto la filosofia guida secondo cui l’esplorazione e la scienza si rafforzano a vicenda. I membri di SSERVI includono istituzioni accademiche, istituti di ricerca senza scopo di lucro, organizzazioni commerciali, centri della NASA e altri laboratori governativi.