La nave di salvataggio “Louis Michael” di Banksy è stata arrestata per aver violato la legge italiana sull’immigrazione

Passano le oreLewis MicheleNon c’è ancora alcuna giustificazione ufficiale per la sua detenzione. Sabato le autorità italiane hanno ordinato il suo arresto dopo aver salvato 180 persone nel Mediterraneo. Gli emigranti che erano già sbarcati a Bari, mentre il loro soccorritore rimaneva ancora al porto.

Le autorità marittime di Lampedusa hanno arrestato ‘Louis Michael’ Viola i regolamenti del porto sicuro Secondo il rapporto della Guardia Costiera italiana, previsto dalla legge italiana. “Le istruzioni impartite all’imbarcazione della Ong avevano lo scopo di evitare che trasportasse troppe persone, il che metterebbe in pericolo sia la loro incolumità che quella delle imbarcazioni di migranti, date le sue ridotte dimensioni”, spiegano i funzionari.

Una controversa legge italiana operante nel Mediterraneo

Questa legge lo afferma Barche di salvataggio Gli operatori nel Mediterraneo centrale devono recarsi in un porto sicuro una volta liberati e non possono intraprendere ulteriori operazioni di soccorso in seguito. La “Louis Michael” ha effettuato un totale di tre salvataggi e, sebbene la ONG ammetta di aver ottenuto un porto sicuro in due occasioni, sostiene di aver effettuato ulteriori salvataggi prima. La gravità della situazione e l’inerzia della Guardia Costiera.

Dalla Ong condannano ancora una volta l’atteggiamento del governo italiano, mentre sono molte le navi nell’area che necessitano di urgenti soccorsi. “Le autorità europee sono pienamente consapevoli delle persone a rischio nelle loro acque di salvataggio e recupero. Impedisci a questa nave di lasciare il porto e prestare soccorso. Vite come quelle perse nei naufragi non sono un incidente o una tragedia. Stanno cercando di vedere se accadrà “, si è lamentato l’organizzazione.

Banca finanziata

Secondo stime ufficiali, da venerdì scorso sono stati soccorsi o hanno raggiunto le coste italiane quasi 3.000 migranti.

Decorata in bianco e rosa, la barca “Louis Michel” è facilmente riconoscibile dall’illustrazione di Banksy. Di Una donna con un giubbotto di salvataggio Tenendo un galleggiante di sicurezza a forma di cuore. L’artista sostiene da tempo questa ONG.