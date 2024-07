La navicella spaziale VIPER della NASA per esplorare il polo sud lunare è stata cancellata

Annullare una sonda spaziale una volta approvata non è raro. Se parliamo anche di una sonda già costruita e integrata e il cui lancio è previsto tra meno di un anno, allora la sua cancellazione è molto rara. Bene, questo è quello che è successo al rover VIPER. Il programma della NASA era progettato per studiare i depositi di ghiaccio al polo sud della Luna per tre mesi e ha improvvisamente e bruscamente annullato il programma. Il motivo dell’annullamento è il ritardo e il superamento dei costi dell’attività. Quando VIPER è stato proposto nel 2019, la data di lancio era prevista per dicembre 2022. Nel 2021 la missione è stata confermata e il lancio è stato fissato per novembre 2023. Ora, la NASA ha pianificato il suo lancio, si spera, nel settembre 2025. Per quanto riguarda il budget, In Nel 2021, il costo di VIPER è fissato a 434 milioni di dollari, in aumento rispetto ai 379 milioni di dollari previsti. Successivamente, questo numero è aumentato a 505 milioni. Al momento della cancellazione, si stimava che il costo finale sarebbe stato di circa 610 milioni di dollari.

Il problema è che questo numero non include il lancio. Poiché non esiste un modulo lunare in servizio in grado di posizionare un veicolo così grande sulla superficie lunare, la NASA ha deciso nel 2020 di sostenere lo sviluppo del modulo Griffin di Astrobotic come veicolo cargo VIPER nell’ambito del programma CLPS.Servizi commerciali di carico utile lunare). La NASA ha assegnato ad Astrobotic il contratto per portare VIPER sulla luna per 200 milioni di dollari, ma subito dopo il prezzo è salito a 236 milioni di dollari, e ora ammonta a circa 322 milioni di dollari. Curiosamente, la NASA ha deciso di separare queste due voci di bilancio, anche se erano legate a VIPER, un’azione che ha portato l’agenzia ad essere avvertita dal revisore della NASA, l’Ufficio dell’Ispettore Generale. Sebbene non sia del tutto chiaro come siano stati suddivisi i costi di lancio e sviluppo di VIPER, il totale dei due si stava già avvicinando al miliardo di dollari. Stranamente, la missione CLPS del modulo Griffin continua, anche se la NASA ha cancellato la sua ragion d’essere. In effetti, per molti Rover VIPER È stato Il motivo dietro l’intero programma CLPS, perché è stata la missione più complessa, ambiziosa e scientificamente interessante mai intrapresa.

Come risultato della cancellazione, la NASA ha risparmiato a malapena 84 milioni di dollari (anche se i rappresentanti della NASA Joel Kearns e Nikki Fox hanno colto l’occasione durante la conferenza stampa sulla cancellazione per gettare ulteriore sporcizia sul team VIPER dichiarando che probabilmente la missione avrebbe avuto sono stati rinviati a dopo settembre 2025, ma non hanno nemmeno spiegato chiaramente il motivo, quindi il risparmio finale sarà molto maggiore). Tutto questo è un po’ ridicolo. Tuttavia, questa non è la prima volta che l’indagine aumenta il proprio budget in modo incontrollato. Questo è già successo con missioni come InSight, VERITAS o Psyche, solo per citarne alcune. Cancellare un modulo lunare già costruito per risparmiare 84 milioni di dollari non ha molto senso, non importa come lo guardi. VIPER chiaramente non aveva la protezione politica di cui godevano altri progetti.

Per contenere i danni, Kearns e Fox hanno dichiarato in conferenza stampa che, in effetti, la scienza che VIPER avrebbe fatto sarebbe stata portata avanti da altri strumenti che sarebbero stati lanciati sulla Luna nell’ambito del programma CLPS. Questo, come dovresti ben sapere, è completamente falso, poiché non è previsto nessun altro rover grande e longevo per i prossimi anni. Successivamente ci sarà il volo a lungo raggio del programma Artemis, che raggiungerà il polo sud della Luna solo nel prossimo decennio. L’attrazione di VIPER è stata la piattaforma di perforazione TRIDENT, in grado di perforare fino a un metro di profondità, nonché la suite completa di spettrometri ad essa associati. VIPER ha dovuto spostarsi attorno al polo sud della Luna cercando le aree più attraenti dove poteva esserci ghiaccio sotterraneo utilizzando lo spettrometro NSS e poi utilizzando il suo trapano per raccogliere campioni. Questi campioni verranno quindi analizzati da strumenti per il ghiaccio e altri volatili. I risultati di VIPER potrebbero quindi essere utilizzati per pianificare meglio le missioni Artemis con equipaggio.

La cosa più triste di tutte è che piove sul bagnato, perché VIPER è il successore di Resource Prospector, la sonda del 2012, che a sua volta era una nuova incarnazione del progetto RESOLVE (Regolite, scienze ambientali, estrazione di ossigeno e volatili lunari) dal 2004. Resource Prospector andrà in pensione nel 2018 dopo aver speso 91 milioni di dollari (e altri 22 milioni di dollari su RESOLVE). Ciò significa che, tenendo conto del denaro investito in queste missioni, è incomprensibile che la NASA pensi di poter salvare qualcosa cancellando il progetto VIPER, che, come possiamo vedere, risale a due decenni fa.

Viber (Ricerca di volatili in un rover per l’esplorazione polare) è un rover gestito dalla NASA Ames. Pesa 430 kg, è alto 2,5 metri, largo e lungo 1,5 metri. Ha quattro ruote dal diametro di mezzo metro ed è in grado di superare ostacoli alti 20 cm e pendenze fino a 15 gradi. Dispone di tre pannelli solari – due sui lati e uno sul retro – in grado di generare un massimo di 450 watt. Il fulcro della missione è l’esercitazione Trident (Esplora le ricchezze e il ghiaccio di nuovi terreni), che avrebbe dovuto essere responsabile dello scavo della regolite lunare in almeno tre località per un periodo compreso tra 91 e 100 giorni. È in grado di muoversi a 0,72 km/h sulla superficie lunare, rallentando fino a 0,4 km/h mentre cerca il ghiaccio nella regolite utilizzando i suoi sensori. Le camere principali, situate all’estremità dell’albero, sono dotate di luci per illuminare i crateri lunari permanentemente in ombra. VIPER sarebbe stato il primo rover della NASA dotato di questo tipo di luci.

Dimensioni VIPERA (NASA).

Lo spettrometro che doveva ricercare le zone promettenti per la presenza di ghiaccio era l’NSS (Neutron Spectrometer System). Dopo aver perforato con TRIDENT fino a una profondità di un metro, i campioni verranno analizzati utilizzando uno spettrometro NIRVSS (Sistema spettrometrico per sostanze volatili nel vicino infrarosso) e responsabile (Spettrometro di massa per il monitoraggio dei processi lunari). Molti di questi strumenti, compresa la trivella TRIDENT, viaggeranno in altre missioni CLPS, ma non insieme, e tanto meno su un rover in grado di viaggiare sulla superficie lunare. Ora la decisione della NASA dovrà essere ratificata dal Congresso. Se non ci saranno modifiche, lo smantellamento del veicolo inizierà dal 1° agosto. VIPER è la prima missione planetaria ad essere cancellata dopo la sospensione della missione MSR Mars Sample Return (che è stata di fatto cancellata finché non è stata trovata un’architettura alternativa più economica). Ma la cosa importante è che oggi la NASA ha altri 84 milioni di dollari. Vediamo cosa possono finanziare con questa ricchezza. La prossima sonda progettata per studiare il ghiaccio nei crateri permanentemente in ombra al polo sud della Luna sarà il “jumper” per la missione cinese Chang’e 7, che verrà lanciata nel 2026.

Riferimenti: