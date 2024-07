La Nazionale è stata sconfitta al tie-break contro l’Italia nella seconda amichevole di Bologna – FeVA

La nazionale argentina è caduta al tie-break contro l’Italia con i punteggi di 25-23, 25-12, 25-27, 25-27 e 15-12. Luciano Palonski ha guidato l’Argentina con 13 punti.

La partita è iniziata in modo uniforme, l’Argentina è andata avanti 10-9, l’Italia ha trasformato il risultato in 12-10, e poi l’Italia è riuscita a portarsi in vantaggio di cinque punti sul 19-14. La Nazionale si porta a -3, ma l’Italia arriva in finale 20-16 e poi aumenta il suo vantaggio fino al 22-16. L’Italia aveva diversi set point. Alla fine l’Italia pareggia 25-23.

L’Italia ha approfittato 11-7 nel secondo set per estendere il proprio vantaggio a 15-8. L’Argentina non riesce ad entrare in partita e l’Italia vince il secondo set 25-12.

Nel terzo set la Nazionale di Marcelo Mendes si porta in vantaggio per 11-8, ma con l’avanzare del set l’Italia sfiora il 16-15 riportando il punteggio a 16. Gli italiani raggiunsero la finale 20-19 prima che l’Argentina pareggiasse. Set 24. Uri Romano ha lasciato l’Italia sul 25-24, ma l’Argentina ha ribaltato la situazione portandosi sul 27-25.

Il quarto set è iniziato con l’Argentina in vantaggio per 9-6, ma l’Italia è subito salita 14-13, ha pareggiato il set e l’Italia ne ha approfittato 21-19, costringendo Marcelo Mendes ad un timeout tecnico. La Nazionale ha reagito e ha realizzato 21 punti. L’Italia recupera un match point, ma un errore in attacco porta la partita al 24 pari. Alla fine la nazionale argentina ha costretto al tie-break 27-25.

L’Italia parte 3-0 nel quinto set, ma l’Argentina pareggia a 7. La squadra locale ha migliorato il gioco e ha vinto la partita 15-12.

La Nazionale farà il suo debutto olimpico il 27 luglio dalle ore 16:00.

Argentina: Luciano De Cecco (-), Bruno Lima (7), Nicolás Zerba (10), Martín Ramos (12), Luciano Palonsky (13), Facundo Conte (12), Líbero: Jan Martínez

Entrati: Pablo Kukartsev (11), Luciano Vicentin (11), Madias Sanchez (-),