La nazionale italiana avrà una nuova società sportiva a partire dal 2023

“Siamo lieti di avere una delle squadre nazionali di maggior successo nel nostro portafoglio”, ha affermato il direttore del nuovo marchio che adorna il campione d’Europa.

Il Federcalcio italiana (FIGC) ha annunciato mercoledì l’accordo di sponsorizzazione “a lungo termine” con il marchio tedesco Adidas Quindi, in questo modo, la sua unione a fine stagione PumaHanno un rapporto contrattuale senza soluzione di continuità con un marchio tedesco dal 2003.

Fino al 2023, Adidas Sarà il marchio responsabile della fornitura di attrezzature sportive Nazionali italiane Maschile e femminile, ma anche giovanile, futsal, beach soccer ed e-sport.

“L’annuncio della partnership aggiunge orgoglio alla FIGC Adidas La Federazione italiana si sta approfondendo ogni giorno nella promozione di tutte le nazionali italiane e del calcio italiano a tutti i livelli”, ha affermato in un comunicato il presidente della Figc Gabriel Gravina.

Da parte sua, il danese Caspar Rostet, amministratore delegato AdidasL’accordo prometteva di sentirsi “orgoglioso” e “felice di avere una delle squadre nazionali di maggior successo nel nostro portafoglio”.

Codice delle armi della squadra italiana di calcio Getty Images

Mancini in Macedonia: “Sarà molto difficile”

italiano Roberto ManciniSelettore ItaliaConfermata la prima partita dei playoff Coppa del Mondo del Qatar 2022 Contro Macedonia del Nord Anche se dice di essere “calmo” e “fiducioso” di qualificarsi per i Mondiali che non hanno raggiunto nel 2018, “sarà molto difficile”.

“I ragazzi continuano a giocare con i loro club, abbiamo un po’ complicato la situazione, ma abbiamo le qualità per migliorare”, ha detto il tecnico ai media locali del progetto per un nuovo stadio per la Florentina a Firenze (Italia). )

Contiene la classificazione ‘Azzurri’ Coppa del Mondo del Qatar 2022 Contro Macedonia del Nord il 24 marzoPer prima cosa, e se vincono, l’inter-pareggio contro il vincitore Portogallo e tacchinoCinque giorni dopo.

“La prima partita sarà durissima. Palermo (Italia) – La sede della partita contro Macedonia del Nord– Saper supportare e motivare il team. Mi fido dei ragazzi, sono molto calmo, sono fiducioso, ma so che sono stati 10 giorni molto duri”, ha valutato. Mancini.

“Lo avremmo fatto tutti felicemente, ma a volte nel calcio non puoi ottenere immediatamente quello che vuoi. So che non tutti i giocatori possono essere al 100%. Valuterei la settimana prima della partita, ma più o meno lo stesso dell’ultima volta. nella squadra”, ha aggiunto.

Mancini e Bolotelli in conferenza stampa in Italia Getty Images

L’allenatore è stato interrogato sulla presenza del giocatore italiano Mario Bolotelli Sulla lista, ma non ha dato indizi e ha risposto severamente “Non lo so”. Ho già ricevuto una chiamata dall’attaccante Mancini Per la finestra della partita precedente FIFANon indossa la maglia della Nazionale da più di tre anni e vuole entrare in lista Coppa del Mondo 2022.