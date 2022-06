La nazionale messicana si preoccupa e non spaventa nessuno prima dei Mondiali del Qatar 2022

sìHo terminato l’ultima delle finestre di preparazione per Nazionale del Messico per la Coppa del Mondo del Qatar 2022 S La serie di partite negli Stati Uniti ha finito per lasciare più dubbi che certezze Sulla squadra guidata da Gerardo Martino.

insieme a Una vittoria sulla Nigeria, un pareggio con l’Ecuador e una dolorosa sconfitta per l’Uruguay, El Tri deve ancora trovare un metodo di lavoro che faccia sognare il sorpasso ai Mondiali che inizieranno a metà novembre.

Se c’è una cosa che distingue questa squadra è la mancanza di efficacia offensiva, perché la mancanza di occasioni da rete è evidente. E quando possono sfidare il portiere, non c’è nemmeno efficacia.

(Foto: Imago7)

Mentre succede con il Messico, L’Argentina sta probabilmente attraversando il momento più bello degli ultimi vent’anni, Essere trofei imbattibili e vincenti, qualcosa per cui Lionel Messi e i suoi soci sono stati pesantemente criticati.

Lionel Scaloni FC non spaventa solo la squadra messicana, ma anche Per tutte le squadre che si contenderanno la vittoria del prossimo Mondiale.

di La Polonia, l’alta qualità dei suoi giocatori, in particolare Robert Lewandowski, li pone al di sopra della triste versione messicana che abbiamo visto l’anno scorso.

Oggi l’unico Tri-Race in Qatar che non si diverte neanche Arabia Saudita, caduta domenica contro la Colombia Non ha raggiunto l’obiettivo di andare ai Mondiali e ha dominato l’intera partita amichevole che si è svolta in Spagna.