La necessità di gestione dello spazio e dei rifiuti, focalizzata principalmente sulla convivenza industriale ad Alcoy

Stirare. Hanno aderito decine di aziende ed enti “Laboratorio di Coesistenza Industriale” Si è celebrato nell’ambito del programma di solidarietà promosso dalla provincia di Alicante vibrante Che è finanziato da delegazioneDi pari passo con i dipartimenti di amministrazione e modernizzazione (EGM) di Alcoy, come Cotes Baixes e Cotes Altes. Il workshop ha consentito di identificare potenziali opportunità per sfruttare le risorse in eccesso provenienti da altri, nonché di comprendere le esigenze chiave e creare sinergie di collaborazione.

In questo workshop, che si è tenuto oggi, venerdì, presso la sede dell’azienda Cosmetici nervosiVi hanno partecipato decine di aziende insediate in queste zone, oltre alle due assemblee generali straordinarie tenutesi dalla città di Alcoy, durante le quali 67 risorse e 32 potenziali sinergieA cui si aggiungono varie proposte a livello comunitario. Delle risorse create, 42 indicano problematiche che le aziende hanno e possono offrire, mentre le altre 25 indicano bisogni. Attraverso un sistema di carte su cosa “ho” e cosa “voglio” si è fatto un passo avanti per capire come e in che modo si può generare questa simbiosi industriale.

Quando si tratta di selezione, la necessità di spazio, la presenza di specialisti nella certificazione ambientale e come gestire in modo più efficiente le acque reflue sono in prima linea nelle nostre priorità. stimolare. Intanto uno Proposta di collaborazione Ciò che è emerso dalla sessione è stata la gestione dello smaltimento delle scatole di cartone, perché sebbene la maggior parte produca, non lo fa in quantità sufficiente per avere uno smaltimento efficace, e per questo motivo la possibilità di generare sinergie tra diverse aziende.

Consulente tecnico di progetto RedEco La dinamica del workshop è stata condotta utilizzando la metodologia NISP® della società di riferimento International Synergies (ISL), riconosciuta per la sua efficacia nel creare sinergie industriali, generando un quadro collaborativo e innovativo tra aziende che consente l’utilizzo di vari rifiuti o sottoprodotti generati in i rispettivi processi produttivi, attività e strutture da utilizzare a vantaggio della crescita sostenibile e di una gestione più efficiente delle risorse.

Per conto di questa società di consulenza RedEco, il suo direttore tecnico, Nazim KuyirHa sottolineato l’importanza dei risultati del workshop, come svilupparli e il contributo dei partecipanti. I partecipanti hanno anche molto apprezzato le capacità di comunicazione che i workshop forniscono loro.

I risultati di questo workshop, così come altri risultati implementati e pianificati nell’ambito del programma distrettuale, verranno incorporati Piattaforma tecnologica sinergiaspecializzata nella simbiosi industriale, che genera un effetto moltiplicatore.