La New Bank messicana offre uno spazio di “coworking”.

Lo scorso ottobre, a neobank Capital di origine messicana, dopo aver raccolto un round iniziale di 30 milioni di dollari ad aprile e un altro a fine ottobre di 100 milioni di dollari, Al fine di fornire alle PMI, agli imprenditori e alle startup nel paese, la prima piattaforma bancaria all-in-one che consente loro di semplificare le proprie finanze in un unico posto attraverso prodotti di debito e credito.

Ciò consente all’imprenditore Organizza la tua tesoreria, paga i fornitori, le buste paga e, soprattutto, visualizza in tempo reale il flusso di capitali e le spese, Il che rende loro più facile conoscere l’andamento della loro attività e riduce il tasso di fallimento delle aziende.

secondo Associazione colombiana delle piccole e medie imprese (Acopi), la metà delle MPMI del paese fallisce dopo un anno e solo il 20% sopravvive al terzo, Un dato molto scoraggiante, considerando che l’80% della forza lavoro è concentrata nelle piccole e medie imprese, secondo gli studi DANE.

Foto: Kapital.

anche, L’obiettivo della società finanziaria è fornire accesso finanziario a imprenditori e imprenditori colombiani che non hanno potuto accedere al sistema tradizionale Oltre a fornire una seconda possibilità a chi ha una storia creditizia negativa.

La casa dell’imprenditorialità crea Uno spazio unico, flessibile e gratuito dove gli uomini d’affari possono accedere alle strutture aziendali E soprattutto, un luogo dove costruire relazioni, entrare in contatto con potenziali clienti/fornitori/mentor e costruire comunità.

Capital House, sarebbe anche il posto giusto per farlo Mentoring e fornitura di contenuti di valore alla comunità al fine di promuovere la crescita delle PMI E uomini d’affari che oggi costituiscono la base dell’economia del Paese.