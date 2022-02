La New York Opera annuncia il programma 2022-23, la più grande produzione degli ultimi dieci anni | cultura | intrattenimento

Dopo due stagioni di rallentamento dell’attività tecnica, a causa della pandemia di COVID-19, Oprah si è incontrata a New York Annunciato questo mercoledì Programma tecnico per la stagione 2022-2023cosa o cosa con sette operesarà il più prolifico dell’ultimo decennio.

“Le lezioni che abbiamo imparato durante i due anni della pandemia sono queste Il futuro del Met e dell’Opera dipende dalla continua apertura a nuovi e diversificati terreni artistici. Questa è la nostra strada da seguire”, ha affermato il direttore generale del Teatro dell’Opera, Pietro Gelbin una nota evidenziata Anteprime e nuovi spettacoli che saliranno sul palco.

Sette opere

La serata di apertura della prossima stagione è prevista per il 27 settembre E l’opera sopporterà mareaTragedia in tre opere di Luigi Cherubini, che vedrà come protagonisti il ​​soprano Sondra Radwanowski e il tenore Matthew Polynzani.

L’opera, basata sulla tragedia dell’autore greco Euripide, sarà un’omonima Regia di Carlo Rizzi.

Seguirà il gusto classico dell’inizio della stagione lirica in Mitt, Il 22 novembre la prima mondiale del film oreÈ l’ultimo lavoro del compositore Kevin Potts, basato sull’omonimo romanzo di Michael Cunningham.

era il romanzo Sul grande schermo nel 2002 Di Stephen Daldry protagonista del film Meryl Streep, Julianne Moore e Nicole KidmanQuell’anno, ha vinto un Oscar come migliore attrice protagonista per il suo ruolo nel film.

Nella sua versione operistica, l’orchestra sarà diretta da Yannick Nézette Seguin e sul palco il trio principale sarà composto dal soprano Rene Fleming e Kelly O’Hara e dal mezzosoprano Joyce de Donato.

di Alla cerimonia di fine anno, la Fondazione presenterà fedora di Umberto GiordanoProdotto da David McVicar, responsabile anche del marea.

Diretto da Marco Armeliato, vede nel cast il soprano Sonia Yunsheva, il tenore Piotr Pixala e il soprano Rosa Viola.

LohengrinScritto da Richard Wagner Prenderà le redini del consiglio 26 febbraio Prodotto da François Girard, diretto dal Maestro Yannick Nzet Seguin, con Piotr Piczala, il soprano Tamara Wilson, Elena Stechina e Kristen Jurk.

La prima opera del compositore Terrence Blanchard, un eroesulla vita del pugile Emile Griffiths (1938-2013) Arriverà il 10 aprileDiretto anche da Nezzit Seguin, interpretato da Ryan Speedo Green, Eric Owens, il soprano Latonia Moore e il mezzosoprano Stephanie Plett.

Che sia il mese di Mozart con l’opera Don Giovanni (5 maggio) e flauto magico (19 maggio), diretto da Natalie Stutzman.

voci Don Giovanni Si reincarneranno nel baritono Peter Mattei, nel soprano Federica Lombardi, Ana Maria Martinez e Wing Fang, nel tenore Ben Bliss e nel baritono Adam Plachitka.

flauto magicoNel frattempo, si esibiranno i soprani Erin Morley e il tenore Lawrence Brownlee.

“La stagione 2022-23 inizierà da dove avevamo interrotto alla fine della stagione in corso, con più nuove produzioni e anteprime al MIT nel corso dei decenni”, ha affermato Gelb.

Met Opera riprenderà le operazioni a settembre 2021 Dopo quasi un anno e mezzo di pausa a causa del COVID-19, quindi Smetti di inserire 150 milioni di dollari E ha causato tensioni tra la direzione e il sindacato dei musicisti.