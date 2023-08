La NFL ha selezionato quattro artisti per lo spettacolo del primo tempo del Super Bowl LVIII

C.con rifiuto Taylor Swift A nfl A Protagonista dello spettacolo dell’intervallo al Super Bowl LVIII del 2024Gli organizzatori, insieme alle autorità leghiste, hanno cominciato a individuare alternative che fossero seriamente intenzionate a introdurli.

Lui Spettacolo dell’intervallo del Super Bowl È invitante e ha uno dei nomi più in vista e importanti nel mondo della musica, ma è uno spazio molto desiderabile a cui non tutti possono accedere a causa Grande importanza, portata e portata, in quanto ha un vasto pubblico globaleche ha grandi vantaggi per coloro che lavorano in questo campo.

Ora il grande interrogativo è quale direzione prenderà la Lega dopo la bocciatura veloce. È già stato accennato Harry Stiles E Miley Cyrusche erano in trattative per apparire in esso Las vigassebbene altri due nomi di artisti siano stati aggiunti all’elenco dei finalisti.

“ rotto: Vincitore di 3 Grammy Award coniglio cattivocantante rap Jack Harlow3 volte vincitore del Grammy Award Harry StilesE Miley Cyrus Nella rosa dei candidati della NFL in cui esibirsi Spettacolo del primo tempo del Super Bowl LVIII a Las VegasFonti della NFL dicono a @_MLFootball “, ha twittato il tweet giovedì.

stiliSembra essere il favorito dopo essere stato finalista lo scorso anno. Rihannache è stato presentato nel programma lo scorso anno, ha avuto più di 121 milioni di spettatori, il più grande pubblico della storia.

Opzioni dello spettacolo del primo tempo del Super Bowl

veloce Dominare l’industria musicale nel 2023 sarebbe stato un enorme risultato per la NFL, ma uno qualsiasi di quegli altri quattro o una combinazione di due sarebbe stato altrettanto eccitante.

Coniglietto cattivo È eccezionalmente popolare in tutto il mondo, quindi la sua base di fan sarà enorme e continueranno a guardarlo.

Harlow Non è grande come gli altri tre, ma può reggere sul palco. Tuttavia, dovrebbe esserci qualcuno più grande con lei perché funzioni.