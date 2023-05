La NFL ufficializza il Super Bowl LX per il Levi’s Stadium

ESPN. comLettura: due minuti.

Questo sarà il secondo Super Bowl che si terrà nell’attuale casa dei 49ers e il terzo nella regione.

Lui Super Bowl LX verrà giocato Stadio di Levi A Santa ClaraE Californiacasa San Francisco 49ersi proprietari hanno concordato nfl Questo lunedì durante gli incontri della Spring League a MinneapolisE Minnesota.

sarà il secondo energia Chi festeggia questo stadio, il terzo della regione. Stadio di Stanford era una casa Supercoppa XIXQuando 49ers Sono stati sconfitti Delfino di Miami entro il 38-16.

Lui Supercoppa 50 È stato il primo a resistere Stadio di Levivincita Denver Broncos Sopra il Carolina Pantere entro il 24-10.

Il Levi’s Stadium tornerà ancora una volta al Super Bowl, 10 anni dopo la 50esima edizione. ESPN. com

Negli ultimi mesi, i dirigenti di Nove Speravano di ottenere energia In Stadio di Levi. Nelle precedenti riunioni di campionato a marzo, a FeniceE ArizonaIL 49ers Ha chiesto un prestito di 120 milioni di dollari al Fondo per le infrastrutture nfl per apportare miglioramenti a Stadio di Levi.

Il denaro andrà verso i posti premium e gli aggiornamenti del tabellone segnapunti Levi con un gol Coppa del Mondo 2026 e rafforzare la sua posizione in futuro Super Bowl.

Lui Stadio di Levi Serviva come casa privilegiata San Francisco Dal 2014. Situato in un sobborgo Santa Claracirca 40 miglia a sud San Francisco. Lo stadio è stato inaugurato il 17 luglio 2014.

accanto a Supercoppa 50E Stadio di Levi era una casa Gioco di campionato Pac-12 Il college football dal 2014 al 2019, lo stesso anno 19, è stato uno spettacolo Partita del campionato di football universitario.

Inoltre, era una casa Ciotola San Francisco Dal 2014 al 2019.

capacità attuale di Stadio di Levi Sono 68.500 i partecipanti.

Lui Super Bowl LVIII È programmato per essere giocato a Stadio elegante A Las Vegas, Nevadail 10 febbraio 2024 e successivi Super Bowl LIX L’appuntamento è per il 9 febbraio 2025 alle Caesars Superdome di New OrleansE Louisiana.