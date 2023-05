“La nostra serie più ambiziosa”: Netflix conferma che il reality show “El Juego del Squid” sarà presentato in anteprima nel 2023

Gioco di calamari Rapidamente intensificato nel mondo della trasmissione In pochi giorni è diventata la serie più vista nella storia di Netflix. La serie, diretta da Hwang Dong Hyuk, è attualmente in fase di sviluppo per la sua seconda stagione, ma mentre aspettiamo altri episodi del fantasy di successo, Netflix si sta preparando per la premiere di novembre del reality show basato sulla popolare saga di giochi apocalittici Ambientato in Corea del Sud, un gruppo di cittadini con problemi finanziari viene fatalmente sfidato a partecipare a giochi per bambini, ma con un tocco di ‘opinioneBrandon Rigg, vicepresidente della serie di documentari su Netflix, è stato incaricato di confermare che il reality show sarà disponibile proprio nel 2023.

“Entro la fine dell’anno, presenteremo anche in anteprima la serie più ambiziosa di sempre.. Squid: The Challenge, con 456 giocatori reali Ha gareggiato per $ 4,56 milioniIl più grande premio in denaro nella storia dei reality. Libro dei personaggi. “Squid ha preso d’assalto il mondo con la sua storia avvincente e le immagini iconiche del regista Hwang Dong-hyuk.Quando ha annunciato la realtà, ha spiegato Riegg. Siamo grati per il vostro supporto mentre trasformiamo il mondo immaginario in realtà in questa enorme competizione basata su un esperimento sociale. Netflix nutre grandi speranze per questo progetto, in quanto potrebbe diventare uno dei reality show più importanti del settore.

“ I test di Squid Game cercheranno di creare la stessa tensione della serie.

“I giocatori saranno messi alla prova in una serie di giochi ispirati alla serie originale, insieme ad alcune incredibili nuove funzionalità che li spingeranno al limite”, afferma la sinossi ufficiale del progetto. “Strategia, alleanze e personalità sono essenziali per sopravvivere alla tensione. La posta in gioco è alta, ma fortunatamente, in questo gioco, il peggior destino che chiunque dovrà affrontare è tornare a casa a mani vuote”. Il reality show ha incontrato una serie di controversie durante le sue ripresein cui molti partecipanti hanno confermato, tra le altre cose, che Netflix non rispetta le misure di sicurezza pertinenti.