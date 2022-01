La novità che raggiungerà WhatsApp con l’aggiornamento della piattaforma – applicazioni – tecnologia

Sempre più netizen si fidano app di messaggistica istantanea Il WhatsApp. La popolarità e l’efficienza di questo strumento significa che molti argomenti vengono trattati attraverso questa applicazione ed è per questo che è in continua evoluzione e crescita.

Gli aggiornamenti ne sono la prova e WhatsApp ha costantemente nuovi strumenti in modo che l’esperienza utente sia più completa e tutto indica che il 2022 non farà eccezione.

Modifiche a WhatsApp nel 2022

Una delle cose più notevoli è che, secondo il portale specializzato WABetaInfo, L’app sviluppa nuove funzionalità L’editor di foto integrato, che consente agli utenti di apportare modifiche alle foto che condividono direttamente dall’app.

Ora WhatsApp svilupperà un nuovo modo per includere nuovi pennelli per apportare modifiche, disegnare o scrivere su foto e così via Gli utenti possono ritagliare o sfocare le aree che desiderano.

Gli utenti possono utilizzare questi strumenti in qualsiasi momento

Anche alcuni utenti già Visualizza le notifiche con l’immagine del profilo in alcune chat private o di gruppo. Questa freschezza è disponibile solo per alcuni dei profili che sono nella versione beta.

finalmente , beta – Qual è l’opzione che WhatsApp sta testando nell’app – Verrà fornita con alternative in diversi colori per le conversazioni whatsapp web modalità oscura, Chi lo desidera può personalizzare queste finestre.

Questi sono alcuni degli aggiornamenti che potrebbero essere vicini al raggiungimento di WhatsApp. Finora, Data di arrivo non confermata, Ma tutto indica che l’approdo delle applicazioni per tutti gli utenti sarà graduale.

