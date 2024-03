La nuova battuta d'arresto al Congresso mette alla prova la fiducia del mercato nell'avanzamento del piano di Miley

FOTO DEL FILE: Il presidente argentino Javier Miley interviene all'incontro annuale della Conservative Political Action Conference (CPAC) a National Harbor, Maryland, Stati Uniti, il 24 febbraio 2024. REUTERS/Elizabeth Frantz/file Photo

Mentre la dinamica del dollaro rimane indipendente da qualsiasi fattore al di là delle variabili puramente finanziarie, il resto degli asset è molto più sensibile ad altri stimoli. Il motivo principale è il progresso (o la battuta d'arresto) nelle riforme economiche intraprese da Javier Miley nel contesto dei negoziati politici che hanno cominciato di nuovo a vacillare.

Nelle ore precedenti il ​​rigetto della risoluzione DNI 70/2023 da parte del Senato, le azioni e le obbligazioni sovrane sembravano escludere l’esito della sessione. Le azioni sono scese dell’1,8% a livello nazionale in termini di dollari, e anche i titoli quotati a Wall Street hanno chiuso per lo più in ribasso. La stessa cosa è successa con i titoli di debito in dollari: hanno chiuso tutti in ribasso. È stato l'AL35 a soffrire di più. Questa performance negativa del passato potrebbe mitigare l’impatto a partire da oggi, che dipenderà in gran parte dalla reazione ufficiale alla nuova battuta d’arresto del Congresso.

Questa è, in senso stretto, la “variabile” che sta catturando l’attenzione degli investitori, soprattutto esteri: Che livello di sostegno avrà un’amministrazione libertaria per mantenere l’emendamento? in corso e imponendo le riforme promesse. In questo contesto, l’appello per la Carta di maggio ha fatto dimenticare completamente ai mercati la battuta d’arresto ufficiale della Legge fondamentale e, sullo sfondo dei buoni risultati finanziari, dell’accumulo di riserve e del rallentamento dell’inflazione, hanno rinnovato la loro fiducia nella Carta di Miley. piano. Ma il voto dei senatori ieri sera ha riacceso le luci gialle.

L’economista Gabriel Caamaño ritiene che “negoziare con i governatori indebolisce, perché c’è più che mai bisogno di rappresentanti, e rivela ancora una volta debolezza legislativa e armata”, in linea con alcuni trader che oggi non avvertono un’estrema tensione sul mercato, ma piuttosto una moderazione nel movimento. agitazione.

Il rifiuto dell'Accordo di unità nazionale da parte dei senatori mette in dubbio il resto delle riforme. Foto: Gabriel Cano/Senate Communications.

“Chiedono di più sulla governabilità che su quando le azioni verranno alzate”, ha detto. informazione Un dirigente di banca che da settimane riceve diversi fondi di investimento viene a conoscenza sul campo dell'attuazione delle misure adottate da Miley e dal ministro dell'Economia Luis Caputo. Fino a ieri, quelli Turisti finanziari Hanno fatto il viaggio di ritorno con alte dosi di ottimismo. Ieri il Senato ha messo in dubbio questa prospettiva positiva.

Perché anche se Miley riesce a mantenere alti livelli di impegno anche nel mezzo delle fasi di aggiustamento più difficili, la politica sembra restare una questione irrisolta. Il mercato non ha ancora assistito ad alcun progresso su nessuna delle misure del Congresso. Il rifiuto dell'unità nazionale al Senato indebolisce le aspettative positive che esistevano finora riguardo al negoziato con i conservatori sulla Legge fondamentale, prima della firma della Carta di maggio. Questi negoziati sono stati ben accolti dagli investitori all'estero.

Incarico recente per Banca americanaAd esempio, ha detto ai suoi clienti di essere ottimista, anche se moderato, riguardo “alle possibilità di accordo tra governo e governatori per approvare un pacchetto di leggi che includa misure economiche di base”. Le leggi potrebbero includere un cambiamento nella formula pensionistica, un accordo finanziario per aumentare il reddito e un sistema per incoraggiare progetti su larga scala nei settori del petrolio, del gas e dell’energia. La Banca Nord Americana ritiene che entrambe le parti abbiano incentivi per raggiungere un accordo, poiché il reddito della provincia sta diminuendo di circa il 25% su base annua e il governo deve promuovere l'aggiustamento fiscale. Egli ha inoltre sottolineato che anche una parte della riforma del lavoro gode del sostegno politico. Ma ha avvertito:Resta l’incertezza“.