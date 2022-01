La nuova Cina orientale ha perso il 90% del suo valore a causa della regolamentazione del settore dell’istruzione

Gli studenti prendono lezioni presso la New Oriental School di Shanghai, Cina File foto. Scuole EFE/Shiron.



Shanghai (Cina), 10 gennaio (EFE). – Il gigante cinese dell’istruzione post-scolastica New Oriental ha perso il 90% del suo valore di mercato dopo che le nuove normative approvate dal governo cinese per il settore a metà del 2021, il fondatore dell’azienda è stato citato oggi dalla stampa locale, ha affermato Yu Minhong.

Meno di un anno fa, a febbraio 2021, la capitalizzazione di mercato della società quotata a New York ha superato i 33 miliardi di dollari, cifra che ora è scesa a poco più di 3 miliardi di dollari.

In un messaggio pubblicato sul suo account del social network WeChat pubblicato sul Global Times ufficiale, Yu ha spiegato che le vendite di New Oriental sono diminuite dell’80%.

Allo stesso modo, l’azienda ha speso quasi 20.000 milioni di yuan ($ 3148 milioni, 2.768 milioni di euro) in indennità di fine rapporto per quasi 60.000 dipendenti che ha licenziato, restituito le tasse universitarie pagate dagli studenti o terminato i contratti di locazione. dai loro centri educativi.

Dopo aver chiuso gran parte dei suoi corsi extracurriculari, Yu ha confermato che la sua azienda ora si concentrerà sull'”istruzione di qualità” per segmenti come gli studenti universitari o l’istruzione cinese all’estero.

Dal canto suo, la sua affiliata di categoria online Koolearn ha aperto una piattaforma di marketing live (“streaming”) che l’azienda intende utilizzare per trasformarsi in una piattaforma di e-commerce incentrata sui prodotti agricoli, in linea con la politica della “prosperità condivisa” sostenuto dal presidente cinese Xi Jin Bing.

Il New Oriental è uno dei casi più rappresentativi di ciò che è stato incluso nella campagna di regolamentazione di Pechino nel settore dell’istruzione privata doposcuola, con un valore di 125.000 milioni di dollari.

Le nuove regole, annunciate a luglio dello scorso anno, richiedevano che tutte le aziende che forniscono questo tipo di istruzione su materie insegnate durante l’orario scolastico diventino organizzazioni senza scopo di lucro e vietano le lezioni nei giorni festivi o nei fine settimana.

Alcuni analisti hanno sottolineato che si tratta di una misura per incoraggiare le famiglie cinesi ad avere più figli, poiché i tassi di natalità del Paese stanno diminuendo con l’invecchiamento della popolazione, in parte a causa dei costi crescenti per crescere i figli.