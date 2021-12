La nuova collaborazione mostra quanto sia bella la nuova edizione di Chrono Cross

i giochi / Sito di social network Facebook / Twitter / Youtube / Instagram / Notizia / discordia / Forum / cavo

crono croce È passato alla storia come una delle gemme nascoste di un gioco di ruolo creato da Square Enix. Molte persone nutrono un particolare affetto per questa puntata, forse mettendola in ombra con il suo prequel, ma i fan credono che le voci sul remake di Square Enix siano vere grazie a una nuova collaborazione, che mostra quanto sia fantastica la versione migliorata del classico gioco di ruolo.

Oggi, Wright Flyer Studios e Square Enix hanno annunciato una collaborazione che porta un sacco di contenuti ispirati ad esso crono croce all’indirizzo Un altro paradiso: il gatto oltre il tempo e lo spazio, si sospetta un indirizzo per PC (tramite Steam) e dispositivi mobili con iOS e Android. Questa collaborazione non sorprende molto, ha scritto un altro paradiso è responsabile della creazione crono croce e Giocatore di cronoMasato Kato.





L’arte ufficiale del nuovo evento “Another Eden”

L’evento di collaborazione, chiamato Complex Dream, sarà disponibile dal 9 dicembre e includerà nuove funzionalità, storia e personaggi di crono croce. I giocatori potranno ottenere Serge, Kid e Harle come alleati dopo aver completato la storia.

Ecco un trailer che mostra il gameplay e le novità che Complex Dream includerà.

Trailer che ricrea l’introduzione di crono croce E sembra fantastico

Questa collaborazione attira molta attenzione perché sono inclusi i design originali della serie crono, come Masato Kato e Yasunori Mitsuda e il character designer Nobuteru Yuuki, a parte il fatto che il progetto includerà più di 60 temi orchestrali.

Non è finito, perché, insieme al contenuto del gioco, è stata preparata una sequenza iniziale animata con un pattern cel shader che ricrea La sequenza di inizio del gioco originale Ti permette di vedere i personaggi in un aspetto fresco e molto attraente. È la prima volta che viene fatto un altro paradiso Visualizza una fantastica sequenza di avvio animata in 3D. L’animazione era responsabile dello studio Anima.

È interessante notare che sarà anche la prima volta che i personaggi che appariranno nella collaborazione riceveranno voci sia in giapponese che in inglese. Stiamo parlando degli eroi dell’avventura originale: Serge, Kidd e Harl, che avranno rispettivamente le voci di Ashton Frank, Sheena Mae e Chazia Nichols. Come se ciò non bastasse, i personaggi avranno espressioni facciali che non avrebbero potuto avere nel gioco originale per ovvie ragioni.

La cooperazione dovrebbe annunciare una nuova edizione di crono croce?

E grazie al fatto che i personaggi avranno finalmente il loro doppiatore ufficiale, i fan stanno iniziando a pensare che Square Enix potrebbe preparare un remake o un remake. crono croce.

Inoltre, dovresti sapere che i responsabili del progetto chiedono commenti e messaggi dai fan, che appariranno in un video. Vi ricordiamo inoltre che recentemente ci sono state voci di un ritorno crono croce Rifacimento o rimasterizzazione multipiattaforma.

Se sei molto interessato a collaborare con Un altro paradiso: il gatto oltre il tempo e lo spazioTi invitiamo a prendere visione dell’informativa integrale di trasferimento, che ti lasciamo di seguito.

Pensi che Square Enix stia lavorando a un remake o un remaster? crono croce? Diteci nei commenti.

Un altro paradiso: il gatto oltre il tempo e lo spazio Disponibile su computer e dispositivi mobili con iOS o Android. Puoi trovare altre notizie relative a crono croce Se visiti questa pagina

Video correlato: Tesori nascosti del gioco – crono croce





