La nuova era del fumettista

Il creatore di storyboard è un’altra professione in cui le donne hanno dovuto lavorare sodo per riempire il loro spazio, e questa metà corrisponde a loro. Un settore tradizionalmente dominato da fumettisti maschi con una propensione ricorrente verso i personaggi femminili nei loro cartoni animati è stato lento nel prendere in considerazione le creatrici donne, ma la nuova ondata guidata da una generazione di donne ora sulla trentina ha cambiato completamente l’equazione.





Eleonora Sindaco Ortega

Originali, pionieristiche nel loro modo di vedere il mondo, diverse nei loro registri estetici e spesso impegnate nella denuncia della mascolinità e dei ruoli sociali dei sessi, questa generazione si esprime e osserva la disuguaglianza in vari modi, dal più blasfemo e giocoso al più esilarante. Sottile e sottile, ma che genera sempre riflessione.

“Il mondo dei fumetti era un mondo maschile ed era difficile per loro guardarti”, avverte la premiata Nadia Hafeez.

afferma la scrittrice e illustratrice Nadia Hafez (Terrassa, 1990), premiata dalla Comic Book Critics Association per buon genitore (Commedia Sapristi). In questo suo primo lungometraggio, si lascia allontanare da una certa poetica e atmosfera per avvicinarsi, nel suo stile sobrio, all’effetto cinematografico, all’identità maschile. E in modo autobiografico, poiché segue una ragazza il cui padre alcolizzato non trova lavoro e confonde lo sradicamento finché non finisce per abbandonare la sua famiglia nel bel mezzo di una crisi fisica.

“Il buon padre” di Nadia Hafeez

“È vero che noi donne siamo state colpite dal contesto in cui viviamo, ma finché non condividiamo questa prospettiva nell’affrontare alcuni dei problemi che purtroppo soffriamo solo per il fatto di essere donne, non possiamo parlare di fatto che ci sono storie uniche che riguardano solo noi, perché torneremo allo stereotipo di cui le donne parlano di certe cose o ne parliamo solo”, spiega a avanguardia . Il suo ultimo libro Sciacallo Si tratta di tre personaggi che sono sull’orlo di un impeto di rabbia…

Aggiunge: “In Chacales, voglio sfuggire ai personaggi stereotipati, mi interessa non avere binari, beh, che i personaggi femminili possano uscire come sono tradizionalmente apparsi nei fumetti ed essere più intelligenti”. Hafid è uno dei nove autori di libri illustrati a cui il Centro di Cultura Contemporanea di Barcellona (CCCB) ha dedicato la mostra. Constel lacio Graphic che apre questa settimana.

Lì condivide lo spazio con coloro che spesso sono suoi colleghi ai convegni o alle tavole rotonde a cui partecipa: Barbara Alca (Palma, 1990), per esempio, che raffigura la generazione perduta in Chica’s Pizza e Crybabies (Sapristi) e Chiamami Feminazi Planet, un libriccino aspro in cui offre una classica interpretazione delle testimonianze di molestie che gli giungono da alcuni suoi lettori.

C’è anche il Genio Espinosa di Barcellona con cerchi , un fumetto surreale in cui metti tre adolescenti in un mondo senza uomini … o Marta Carto, che pubblica se stessa, così come gli autori di Apa Apa Comic: Ana Galvañ, Conxita Herrero, María Medem e Roberta Vázquez. Così è Myriam Persand di Madrid che vince sublime e chi, come Hafez e altri, riceve commissioni come illustratore per pubblicazioni come New York Times.

Forse per la sua tradizione di disegno e illustrazione, e per la forte presenza del Saló del Còmic e del Saló del Manga, Barcellona divenne il centro di questa nuova ondata di vignettiste, alcune delle quali, come la stessa Hafeez, erano appena uscite del College of Fine Arts, Arts di UB e La Llotja, e conosce i negozi di fumetti indipendenti e non della città. La capitale mediterranea riunisce persone della regione catalana (Raquel Corcules di Reus, penna di Moderna de Pueblo) e del resto della penisola, come Flavita Banana.

“Ho iniziato a leggere il manga contemporaneamente a Zipi y Zape o Mortaledo y Filemón, e da preadolescente guardavo l’anime su TV3”, spiega Espinosa. Quello che mi ha colpito del manga è che ci sono tante ragazze in primo piano e fumettiste donne che non ho visto, ad esempio, nei fumetti americani. Non ho comunicato con quest’ultimo, a causa dell’oggettivazione delle donne, non mi piaceva.

Copertina di “Hoops” di Jenny Espinosa

Questo Barceloni classe 1984 vuole normalizzare corpi deformi e disabili… “Voglio rompere gli schemi della bellezza e dell’integrazione standard”. essi cerchi Senza uomini – e l’unico mostrato è il fantasma – obbedisce, spiega, perché voleva concentrarsi sul rapporto tra loro, su come commettono errori e su come si amano. “All’inizio non gli importa se ci sono uomini o no, e alla fine muoiono e se ne fregano anche loro, ruolo che è stato affidato alla donna, quella principessa da salvare e che alla fine non è stata più importante. Volevo fare lo stesso con loro”.

Chissà di questo tipo di vendetta È la hit Igualadina Raquel Ripa Rossi, creatrice del personaggio La vendetta di Lola, sin dalla sua pubblicazione nel 2017. Lola è meglio delle cattive compagnie . Per il prossimo anno, ha annunciato una nuova puntata dopo essersi dedicato al passaggio alla grafica mordere la mela Ecco perché sono femminista di Leticia Dollera.

“Se ti dà fastidio, i cartoni animati ti fanno pensare”, dice Ripa, autrice di The Feminist Lola Vendetta.

“Chi di noi fa cartoni animati deve concentrare molta conoscenza in una frase e in un movimento di un personaggio, e la verità è che quando parli delle cose come se le dessi per scontate, è più divertente, perché tremi schegge nella testa delle persone», dice Ripa. Provoca disagio e la vignetta riesce a far riflettere. diventa virale In effetti, ammette, è molto conosciuta per le strade della Colombia o del Messico più che in Spagna.

“Spesso ho la sensazione che chi mi legge veda Lola Vendetta come una persona reale, e mi dica che le parla in sogno e che nei casi di ingiustizia pensa cosa farebbe, e lo fa!” Conclude.

fenomeno internazionale

Infanzia in Iran: la storia della vagina e le donne al centro

Marjane Satrapi Dal suo debutto con Persepolis (Reservoir Books), il suo impegnativo ricordo della sua infanzia in Iran, il suo linguaggio visivo in bianco e nero e la sua visione del mondo hanno affascinato milioni di lettori.

Bussey Simmond La persona che ha realizzato i fumetti nella sezione dei libri del Guardian è un riferimento per qualunque cosa tu faccia, che si tratti di Cassandra Drake, la truffatrice dalla faccia da cadavere o l’acida Tamara Drew (Salamandra).

Lev Stromquist L’autrice svedese è pronta a rivisitare la storia della vagina, l’amore contemporaneo o la dittatura della bellezza nei suoi fumetti con graphic novel come The Forbidden Fruit, I Feel Nothing o The Hall of Mirrors (Reservoir Books).

Zeina Abishard Seguendo le orme di Marjane Satrapi, ma con mano più acuta, l’autrice libanese racconta la sua infanzia in The Swallows Game e collega Oriente e Occidente con guerre, profughi e fantasmi in Shelter (Salamander) con Matthias Eynard.

Alison Bechdel Da quando ha ottenuto il successo internazionale con Fun home, una commedia ambientata nell’obitorio della casa di famiglia e in cui scopre l’omosessualità del padre, Alison Bechdel ha realizzato alcune opere più potenti come The Secret of Superhuman Strength (Reservoir Books), una traccia bio completa, per lui.

Flavita alla banana Le sue vignette sulle relazioni umane e la noia contemporanea sono disegnate con un bisturi. E molto umorismo. Gli archivi stellari o cosmici (Astiberri) sono essenziali, e rivede la sua visione in Las cosas del querer, pochi anni dopo (Lumen).

Anna Peñas Ha vinto un National Comic Award per We Are All Fine, un omaggio alle donne che sono sempre state secondarie nella vita degli altri, e ha confermato con Todo bajo el sol (Salamandra), il suo sguardo alla speculazione sulla costa valenciana con cartoni animati che sembrano come quadri. .

Anna Miralle Gran Premio del Saló del Còmic de Barcelona nel 2009. Fumettista per serie come Eva Medusa, Djinn (Norma) e Wáluk (Astiberri) è un punto fermo del fumetto spagnolo.

Laura Perez Vernetti Ha collaborato alla rivista El Víbora, vincitrice del Saló del Còmic Grand Prix nel 2018, terza donna dopo Ana Miralles e Purita Campos essential (Esther and Her World), e negli ultimi anni altamente letteraria con Arrabal, La Cólera de Baudelaire, The Maiakovski Affair e Pessoa & Cia (luci esterne).

Raquel Ripa Rossi Con il suo personaggio iconico Lola Vendetta, critica la scomparsa delle donne nelle sue caricature meglio in opere come Lola che in Bad Company (Lumen). / Solo Corvo