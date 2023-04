La nuova figura di cera di Bad Bunny arriva al Madame Tussauds di Las Vegas – Billboard

Madame Tussauds

I fan di Bad Bunny ora possono dire “cheese” posando con una statua di cera della star di Sin City. Martedì (18 aprile) Madame Tussauds di Las Vegas ha svelato il nuovo look del cantante portoricano, indossando l’abito che indossava agli American Music Awards del 2021.

Il gruppo che circonda la figura (vedi immagine sopra), è stato ispirato dalla copertina dell’album Ultimo giro del mondo Da Bad Bunny, un semirimorchio viola addobbato di fiamme ambientato in un vasto paesaggio desertico. Il cantante ha altre due figure di cera, una delle quali si trova in una filiale di Madame Tussauds a Times Square a New York, e l’altra a Orlando, in Florida.

“Oggi sveliamo Bad Bunny non solo per celebrare le sue 11 nomination ai prossimi Latin American Music Awards, ma anche per congratularci e onorarlo per essere stato il primo artista latino a dirigere il Coachella”, ha dichiarato Gabriel Hewitt, General Manager di Madame Tussauds. Las Vegas. “Sta vivendo un anno fantastico e siamo entusiasti di essere parte del suo successo rivelando il suo terzo numero”.

La nuova figura ha impiegato circa sei mesi per essere creata da un team di 20 artisti a Londra, secondo un comunicato stampa. Il processo ha comportato l’analisi di centinaia di video e foto per catturare ogni caratteristica della star 29enne, inclusi il colore dei capelli, la consistenza, il colore degli occhi, il tono della pelle, la forma delle unghie e altro ancora.

Visita il sito web di Madame Tussauds Las Vegas Qui Prenota un passaggio per vedere l’ultima statua di cera di Bad Bunny.