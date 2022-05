La nuova Mercedes-Benz one-off: creata dal marchio tedesco e da Will.i.am

Se la Ferrari ha abbagliato il mondo la scorsa settimana Ferrari SP48 UnicaUltima corsa, ora tocca a Mercedes-Benz. Il marchio stella, tramite il suo account Instagram ufficiale, ha presentato un breve video della Mercedes WILL.I.AMG, il suo ultimo modello unico, un modello con la silhouette di una coupé sportiva (simile al Mercedes-AMG GT quattro ruote ). porte), ma con un frontale Classe G più inclinato.

Ma chi è responsabile di portare questa creazione? I principali sono la West Coast Customs che ha realizzato molti veicoli unici al mondo e questo sarà il loro sesto modello ad essere dedicato ad esso. Williamun importante rapper e artista musicale americano.

Foto di Mercedes-Benz AG-Comunicazione e marketing

La cooperazione tra l’azienda tedesca e William In primo piano si vede l’orso, che sostituirà la distintiva tripla stella del marchio di Stoccarda, che apparirà anche nella collezione in edizione limitata di abbigliamento e accessori. Per quanto riguarda il suo interno, non è stato ancora rivelato.

Per quanto riguarda il telaio, avrà solo due porte e avrà un portello retromarcia in stile Roll-Royce. La meccanizzazione non è ufficialmente nota, ma siti specializzati internazionali avvertono che potrebbe essere equipaggiata con lo stesso motore della Mercedes-AMG GT 63 SE PERFORMANCE: un ibrido da 843 CV.

cooperazione tra William E Mercedes-AMG avrà un’opera di beneficenza poiché il denaro andrà alle famiglie e alle comunità più bisognose con l’obiettivo di facilitare l’accesso ai programmi di istruzione scolastica relativi a matematica, informatica, scienze naturali e tecnologia.

Foto di Mercedes-Benz AG-Comunicazione e marketing

Ciò avverrà grazie alla Fondazione sono un angelo La fondazione, la cui collaborazione consentirà l’aiuto di molte persone ed è qualcosa che fa solitamente il marchio tedesco, come il recente Mayback con Virgil Abloh.

La costruzione e i dettagli di questo modello includeranno una serie di documentari in sei parti e sarà mostrato per la prima volta al Festival di Cannes di quest’anno.