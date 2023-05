La nuova serie dei Gremlins, ‘Secrets of the Mogwai’, debutta nel trailer con Adorable Gizmo

I Gremlins di Joe Dante sono tornati dopo la loro ultima apparizione live-action nel 1990 con il sequel ufficiale della rivista degli anni ’80. Warner Bros. vuole Riscatta le loro licenze più preziose e non perdere l’opportunità di sviluppare una serie basata su queste particolari creature che sono in grado di distruggere tutto sul loro cammino se vengono infrante determinate regole (anche se qui cambieranno): dagli da mangiare dopo. mezzanotte o lasciarli entrare in contatto con l’acqua. Gremlins: I segreti di Mogwai Presenta in anteprima un nuovo trailer e conferma una data di uscita del 23 maggio su HBO Max. per adesso, La serie avrà dieci episodi in questa prima stagione di mezz’ora. La Warner deve ancora dare il via libera a una seconda stagione, quindi la continuazione dipenderà dal supporto ricevuto da questa prima serie di episodi.

“ La serie servirà come prequel per presentare Gremlins per la prima volta.

Questa nuova avventura Racconta la storia di Sam Wing (il vecchio negoziante che appare nelle due puntate originali) e del suo incontro con l’adorabile Gizmo quando aveva 10 anni e viveva a Shanghai negli anni ’20.. Insieme a una giovane ladra di nome Elle, Sam e Gizmo intraprendono un pericoloso viaggio attraverso la Cina rurale, incontrando e occasionalmente combattendo mostri colorati e spiriti del folklore cinese. un industriale assetato di potere e il suo crescente esercito di malvagi Gremlins. Dopo tre decenni senza incontrare questi personaggi, è tempo di vedere come li ha fatti sentire il passare del tempo attraverso il formato animato, che sembra così bello nel trailer fornito.