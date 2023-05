La NVIDIA RTX 4000 SFF si comporta quasi come la GeForce RTX 3060 Ti e consuma solo 70 watt.

La NVIDIA RTX 4000 SFF è una scheda grafica che si posiziona nella serie NVIDIA Professional, precedentemente nota come Quadro. Questo modello utilizza un core grafico AD104, lo stesso della GeForce RTX 4070, ma in una configurazione di 6.144 shader invece di 5.888.

Data la configurazione di base, può essere molto più potente della GeForce RTX 4070 e in realtà ha più memoria grafica, poiché viene fornita con 20 GB di GDDR6, ma in realtà è più lenta di così perché funziona a frequenze molto più basse e la sua larghezza di banda è anche inferiore (ha un bus a 160 bit e la sua memoria funziona a 14 GHz).

Il formato di NVIDIA RTX 4000 SFF è molto speciale. Si tratta di una scheda grafica a basso consumo e di dimensioni molto ridotte per computer in cui lo spazio è una risorsa molto limitata, ma necessitano di elevate prestazioni grafiche. Il suo consumo è di soli 70 watt, quindi non utilizza un connettore di alimentazione aggiuntivo, e grazie al suo basso consumo raggiunge solo una temperatura di 74 gradi con il modesto dissipatore che include.

Le sue prestazioni raggiungono quasi lo stesso livello di quelle offerte dalla GeForce RTX 3060 Ti, in uno dei migliori casi possibili. Non è affatto male perché consuma il 63% in meno e i test delle prestazioni non hanno tenuto conto del DLSS 3.

Una scheda grafica che consuma 70 watt è in grado di funzionare quasi quanto una GeForce RTX 3060 Ti e senza contare il DLSS può anche essere molto apprezzata nel mercato consumer generale, perché consentirà di costruire PC molto piccoli ma con una grande potenza grafica.