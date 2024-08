La NWSL e i giocatori concordano un nuovo contratto collettivo

Il nuovo contratto collettivo della NWSL è storico e scade nel 2030

NWSL e l’Associazione dei giocatori della NWSL (NWSLPA) ha annunciato di aver approvato a Nuovo contratto collettivo Che proseguirà fino alla stagione 2030.

Tra i risultati ottenuti dai giocatori figurano una maggiore libertà di movimento con piena libertà d’azione alla scadenza dei contratti, l’eliminazione delle bozze dei giocatori, un aumento del tetto salariale, un aumento significativo del salario minimo, il congedo parentale e maggiori benefici per l’assistenza all’infanzia.

Il nuovo contratto collettivo è entrato in vigore il 30 luglio quando è stato approvato dai giocatori, ma non tutte le disposizioni, come il nuovo tetto salariale, entreranno in vigore a metà stagione. Inoltre, quest’anno la free agency inizierà il 1 settembre, mentre nelle stagioni future inizierà il 1 luglio.

La NFL si è rivolta per la prima volta al sindacato dei giocatori per un nuovo contratto collettivo lo scorso settembre, con l’attuale accordo destinato a scadere più di due anni fa.

Fonti hanno detto a ESPN che la motivazione per avviare anticipatamente i negoziati, così come la pace dei lavoratori a lungo termine, è il motivo per cui la lega vuole fissare la data di scadenza del contratto collettivo dopo la scadenza dell’attuale accordo sui diritti, che alla fine avverrà per la stagione 2027.

Questo è stato ottenuto qui.

La lega è anche in una posizione di relativa forza finanziaria, avendo goduto di un periodo di crescita senza precedenti negli ultimi anni e puntando ad espandersi a 16 squadre dalle attuali 14.

Ancora più importante, le valutazioni del franchising sono aumentate vertiginosamente, con la vendita di una quota di maggioranza nell’Angel City FC il mese scorso a Willow Bay, preside della USC Annenberg School for Communication and Journalism, e al CEO di Walt Disney Co. Bob Iger, con un conseguente guadagno di 250 milioni di dollari. valutazione. (The Walt Disney Company è il proprietario di maggioranza di ESPN.)

Per tutti questi motivi si è deciso che era giunto il momento di raggiungere un nuovo contratto collettivo.

“Considerata la nostra visione di essere la migliore lega del mondo, abbiamo deciso che questo era il momento giusto per allinearci agli standard globali e raggiungere una pace sindacale a lungo termine”, ha affermato il commissario della NWSL Jessica Berman. “Questo accordo di contrattazione collettiva ci dà la possibilità di gestire la nostra attività e dà ai giocatori libertà d’azione nella loro carriera.

“Il nostro nuovo accordo rivoluziona il gioco, innalza gli standard e innova il business.”

“Abbiamo visto questi negoziati volontari di medio termine come un’opportunità per espandere i diritti e le tutele per cui abbiamo gettato le basi nel nostro primo accordo di contrattazione collettiva nel 2022. Questo nuovo accordo fa proprio questo”, ha aggiunto Megan Burke, direttore esecutivo della NWSLPA. “Una posizione ferma è che è giunto il momento di realizzare ciò che alcuni dicono non potrebbe mai essere realizzato.”

L’impegno della lega per raggiungere un accordo di contrattazione collettiva a lungo termine significava fornire diversi importanti vantaggi ai giocatori, incluso un aumento significativo della libertà di movimento. I contratti standard ora saranno conformi ai regolamenti FIFA sullo status e sul trasferimento dei giocatori (RSTP), compresi la libera agenzia senza restrizioni e i contratti garantiti.

La NWSL Discovery Rule, l’NWSL Entry Draft e i futuri Expansion Draft sono stati eliminati e tutti gli scambi e i trasferimenti ora richiedono l’approvazione del giocatore.

“Il draft è un modello obsoleto che consente alle squadre di decidere per conto dei giocatori piuttosto che essere i giocatori a decidere per se stessi”, ha affermato Tori Hoster, presidente della NWSLPA. “Ora, le giocatrici possono scegliere l’ambiente di squadra che meglio si adatta alle loro esigenze e massimizza le loro opportunità. Le squadre dovranno intensificare gli sforzi per creare ambienti che attirino le giocatrici”.

Il tetto salariale della lega rimane in vigore, anche se aumenterà in modo significativo. Il tetto salariale avrà due componenti, uno stipendio base massimo e poi una riserva aggiuntiva di fondi basata sulle entrate dei media e delle sponsorizzazioni dell’anno precedente. Lo stipendio base massimo sarà di 3,3 milioni di dollari nel 2025, un aumento del 20% rispetto alla cifra di 2,75 milioni di dollari del 2024. Lo stipendio base massimo aumenterà quindi per ogni anno CBA, fino a 5,1 milioni di dollari nel 2030.

Il sindacato prevede che la quota di partecipazione agli utili del tetto salariale genererà un aumento di almeno 200.000 dollari entro il 2025.

Anche il salario minimo aumenterà, da 48.500 dollari nel 2025 a 82.500 dollari nel 2030. Il minimo attuale è di 37.856 dollari. Inoltre, ora non esiste alcun limite allo stipendio massimo per un singolo giocatore.

I premi della competizione raddoppieranno alla fine della stagione, compresi quelli assegnati ai vincitori del NWSL Shield e del campionato NWSL, al Miglior XI, al Rookie of the Year, al Centrocampista dell’anno, al Difensore dell’anno, al Portiere dell’anno e al Scarpa d’Oro della NWSL. Piede americano, da $ 5.000 a $ 10.000. Il premio NWSL Most Valuable Player quadruplicherà da $ 5.000 a $ 20.000.

I giocatori riceveranno inoltre maggiori benefici per il congedo parentale e per l’assistenza all’infanzia, nonché servizi di salute mentale e maggiori benefici per il congedo per salute mentale. Ogni squadra NWSL dovrà avere 10 operatori sanitari nel proprio elenco, rispetto al precedente numero di sei.

In termini di gestione del carico, a ciascuna squadra saranno consentiti sei voli charter durante la stagione. Sono necessari voli charter aggiuntivi in ​​una varietà di scenari per garantire il rispetto dei requisiti di salute e sicurezza dei giocatori. Un requisito è che le partite infrasettimanali debbano essere accompagnate da voli charter a determinate condizioni.

“La NFL ha dato priorità alle condizioni per garantire che la lega possa attrarre, sviluppare e trattenere i giocatori più talentuosi del mondo”, ha affermato Tatiana Haynie, Direttore sportivo della NFL. “Il calcio è un gioco globale unico con radici in ogni Paese, e il nuovo Contratto Collettivo di Contrattazione ci consente di offrire il miglior ambiente di allenamento e di gioco al mondo, dando ai giocatori la possibilità di avere successo nelle principali competizioni nazionali e internazionali”.

I negoziati sulla contrattazione collettiva potrebbero riaprirsi se i ricavi condivisibili superano i 300 milioni di dollari nel 2028 o nel 2029. A tal fine, la NWSLPA avrà pieni diritti di verifica sui registri finanziari della NWSL.