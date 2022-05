La Owners Association analizzerà una proposta di investimento da 1,25 miliardi di dollari

Mikel Areola ha confermato che la proposta ufficiale è già stata ricevuta da Apollo Global Management

Messico – BBVA MX League Mercoledì ho ricevuto un’offerta ufficiale dal fondo di investimento Gestione globale dell’Apollo Ottenendo una percentuale dei diritti televisivi all’estero, ha confermato giovedì il capo dell’associazione, Mikel Areola.

Durante la cerimonia di apertura del Jai-Alai Open 2022 a Frontón México, areola Rispondi alla domanda specifica ESPN circa se MX League E aveva ricevuto l’offerta ufficiale da questo fondo di investimento americano, dopo martedì scorso dai media sportivo La notizia è andata avanti.

“Sì, avevamo un approccio che stiamo rivedendo. Ieri (mercoledì) è arrivato quell’approccio, lo esamineremo attentamente con i numeri e ovviamente ne parleremo in Associazione dei proprietari lunedi prossimo.” areola.

“Stiamo analizzando la proposta e la definiremo nel dettaglio. Nel folla Certamente si toccherà l’argomento e si darà un riassunto delle caratteristiche di quella proposta e si spera ne arrivino altre”.

Mikel Arriola apre il Jai-Alai Open 2022 ESPN

Mikel Areola Non voglio entrare nei dettagli sui termini della proposta per Gestione globale dell’Apolloma secondo sportivoè un’offerta di $ 1.000-250 milioni (US $ 1,25 miliardi) per il 20 percento dei diritti di trasmissione di . MX League fuori dal Messico per i prossimi 50 anni, attraverso la televisione o altri mezzi di trasmissione video che esistono o esistono.

Penso che la cosa molto importante sia che ci vedano all’esterno come un campionato coerente, come un campionato che genera valore, come un campionato che guarda all’esterno e che un fondo a New York che è interessato a investire nel campionato sia un buona indicazione che il campionato ha un sistema, ha obiettivi, è aumentato di valore e di reddito, e che questo viene sempre reinvestito nel calcio e nelle giovanili”, ha aggiunto il tecnico.

LIGA MX, con una propria personalità

D’altra parte, quasi dieci anni dopo la costituzione di MX LeagueE Mikel Areola Era orgoglioso che la competizione avesse davvero una sua personalità e si fosse posizionata in modo tale da avere la capacità di produrre mille partite all’anno e 2,6 partite al giorno.

Mikel Arriola apre il Jai-Alai Open 2022 ESPN

“Stiamo parlando di giovani dai 13 ai 20 anni, ed è la decima più preziosa al mondo. È anche la numero 6 in presenza e la 10 in fan. E ora siamo in un momento molto interessante. ” Internazionalizzazione, dove abbiamo giocare con squadre europee, oltre alla presenza di attività significative negli Stati Uniti da ora fino alla fine dell’anno e al prossimo anno. Non dobbiamo dimenticare che c’è un’espansione e la vita delle donne lì”.

esattamente circa Campionato MX femminilespiegare Mikel Areola Che si colloca al primo posto nei social network, e al quinto in vari indicatori per età media, mentre in termini di aspetto “Siamo meno di dieci leghe che giochiamo con l’U-17”.

Allo stesso modo, ha apprezzato il fatto che Karen Diaz sia stata nominata per servire come assistente arbitrale ai Mondiali in Qatar: “In primo luogo, è un onore per il Messico e poi, un onore che l’arbitro femminile si stia sviluppando in modo grossolano, o allo stesso modo di quello femminile calcio.”

Allo stesso modo, per quanto riguarda la nomina di Fernando Guerrero a partecipare ai prossimi Mondiali, la formazione dell’arbitro del quintetto messicano e l’assunzione del video assistente arbitrale, diventando così il primo arbitro messicano ad occupare questa posizione dalla sua implementazione nelle competizioni internazionali, Mikel Areola Lo ha dichiarato un “premio per la perseveranza”.

– In questo rapporto sono state utilizzate informazioni da Mac Reséndiz