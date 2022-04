La Paramount offre diversi Halo Xbox Series X; Quindi puoi vincerne uno

Editoriale: i giochi / Facebook / Twitter / Youtube / Instagram / Notizia / discordia / Forum / cavo / Il WhatsApp

Xbox e Paramount stanno celebrando enormemente la premiere della serie CiaoQuindi hanno preparato una grande sorpresa per tutti i giocatori che sono fan della saga. Se non hai ancora una Xbox Series X e te ne sei innamorato edizione speciale di aura infinitaDovresti sapere che puoi portare a casa una di queste unità gratuitamente.

Questo sarà possibile grazie a un concorso organizzato dalle aziende per i loro seguaci in Messico. La dinamica è appena iniziata, quindi condividiamo tutti i dettagli in modo che tu abbia la possibilità di vincere una delle due console che verranno assegnate.

Come guadagnare Xbox Series X da aura infinita Con la Paramount?

Xbox Mexico e Paramount Latin America hanno utilizzato i loro social network per rivelare tutti i dettagli della competizione da cui vincere una Xbox Series X aura infinita. Innanzitutto, le società hanno pubblicato un misterioso messaggio da Cortana che gli interessati dovrebbero decifrarlo.

La buona notizia è che tutti i dettagli sono spiegati nei termini e condizioni della promozione. Innanzitutto, la competizione è aperta ai giocatori maggiorenni che risiedono a Città del Messico. I requisiti sono avere un account Twitter e seguire un profilo Incorpora il tweet.

La parte difficile viene dopo, perché i partecipanti avranno tempo fino al 3 aprile per individuare 10 caschi Ciao Sarà nascosto in molte piazze e centri commerciali di Città del Messico. Devono pubblicare, sull’argomento del concorso su Twitter, un collage in cui appaiono con i dieci caschi in modo visivo. È inoltre necessario utilizzare l’hashtag #HaloTheSeries.

Farlo correttamente ti darà un passaggio alla seconda fase della competizione. I selezionati saranno annunciati il ​​4 aprile. Dopo una giornata, inizierà la fase successiva, che consiste nel rispondere a 3 domande che verranno annunciate anche su Twitter.

Le prime due persone a farlo bene saranno i fortunati vincitori di un’edizione speciale Xbox Series X. È importante notare che puoi partecipare solo una volta e che non devi effettuare alcun tipo di acquisto per far parte della dinamica . qui Puoi imparare le regole del concorso in dettaglio.

aura infinita Disponibile per Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One e PC. guarda questo Collegamento Tutte le novità relative alla nuova puntata.

