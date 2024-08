La paura di Sabrina Carpenter nel bel mezzo di un concerto ha fatto faville: la sua carriera sta uscendo di scena – Musica

Sabrina Carpentiere Sono diventata la diva dell’estate. Dopo che i loro numeri furono rilasciati,Espresso‘E’Per favore, per favore, per favore’due singoli faranno parte del suo prossimo progetto, ‘Breve e dolceche verrà rilasciato successivamente 23 agosto. Allo stesso modo, anche il cantante si sta preparando per un nuovo tour per festeggiare. Per fare questo, visiterà tutte le parti del mondo.

Prevede senza dubbio il vertiginoso successo del cantante. Tuttavia, è stato proprio in uno di quei concerti che ha brillato in modo inaspettato.

L’incidente di Sabrina Carpenter alla sua festa

In questo senso l’artista presentava una delle sue “performance” estive a… Parco del Golden Gate a San Francisco. Essere parte di Festival di musica e arte all’aperto In una città del Nord America. L’artista ha eseguito in particolare il brano “Espresso”, mettendo insieme una performance da numero 1 che fa molto parlare di sé.

Nel video diffuso sui social media, l’artista appare ringraziando migliaia di partecipanti per essere venuti a finire il suo “spettacolo” e dirigendosi, come al solito, in fondo al palco per tornare dietro le quinte. . Tuttavia, non me lo aspettavo Scintille Di chi facevano parte Fuochi d’artificio Il concerto era molto vicino. Spaventato, l’artista scappò terrorizzato per non arrecare alcun danno. Secondo i media è una fortuna che l’artista sia uscito illeso dall’incidente e senza conseguenze peggiori.

Non lasciare che la paura fermi la festa

Sebbene l’incidente sia stato piccolo, ciò non gli ha impedito di continuare la sua presentazione e ha ricevuto l’approvazione di tutti i suoi seguaci. Supporto che è iniziato fin dagli esordi. Alcuni inizi sono strettamente associati al cantante Taylor Swift, Con il quale ha esordito nel 2009 pubblicando ““immagine di incendio”. Chi avrebbe detto a quel piccolo falegname di cui avrebbe fatto parte?Giro dei secoli“, uno dei tour più grandi dell’industria musicale.

Nel 2015 ha pubblicato la sua canzone Fumo e fuocoPochi mesi dopo uscirà il suo secondo album e successivo tour, “EVOLution”. Era il suo singolo nello specificoPollice suCiò l’ha spinta nel settore internazionale.

Da allora la sua fama non ha fatto che aumentare. E numeri come “Piuma” ne sono la prova. Allo stesso modo, è diventato anche un momento interessante nella sua vita personale. Solo pochi mesi fa aveva confermato la sua relazione con l’attore, Barry Keoghan. Entrambi lo hanno confermato dopo essere apparsi insieme all’after-party degli Oscar. Da allora, sono stati visti molto felici insieme in altri eventi come il recente MET Gala. L’attore, infatti, è diventato l’eroe della sua ultima opera numero uno, “Per favore, per favore, per favore”Dove incarna un giovane che è stato messo in prigione.

In breve, mancano pochi giorni affinché Sabrina Carpenter riveli il contenuto del suo nuovo CD. Un album che promette di brillare, e si spera non nel modo inaspettato che è accaduto all’ultimo concerto del cantante.