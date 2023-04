La percentuale di ampiezza del mercato sta sorridendo agli investitori

Sentimento degli investitori (AAII)

Il sentimento rialzista, ovvero le aspettative di un aumento dei prezzi delle azioni nei prossimi sei mesi, è aumentato di 10,8 punti al 33,3%, ma ancora al di sotto della sua media storica del 37,5%.

Il sentimento ribassista, ovvero le aspettative che i prezzi delle azioni scenderanno nei prossimi sei mesi, è sceso di 10,6 punti al 35% ed è ora al minimo di sette settimane. Tuttavia, il sentimento ribassista rimane al di sopra della sua media storica del 31%.

Date chiave che ci vengono incontro

Elencherò una serie di date chiave da tenere d’occhio. In alcuni casi, questi eventi sono molto importanti per i mercati. In altri, sono eventi che non dovrebbero spostare i mercati di per sé, ma a seconda di come si sviluppano, possono farlo, quindi è meglio, per ogni evenienza, che anche tu ne sia a conoscenza.

– Il 3 maggio, la Federal Reserve degli Stati Uniti ha deciso cosa farne. Si prevede un altro aumento.

– Il 4 maggio è la volta della Banca Centrale Europea e tutto fa pensare che salirà, sicuramente di 25 punti base.

Il 14 giugno la Federal Reserve gira. A partire da oggi, il mercato si aspetta una pausa con i tassi di interesse.

– Il 15 giugno si è trasferito alla Banca centrale europea. Si prevede un aumento del tasso di interesse di altri 25 punti base.

La prossima riunione della Federal Reserve si terrà il 26 luglio. La pausa tariffaria dovrebbe rimanere in vigore.

La prossima riunione della Banca centrale europea si terrà il 27 luglio. I tassi di interesse dovrebbero raggiungere il picco.

Il 4 giugno c’è la riunione dell’OPEC. È importante sapere cosa accadrà, poiché i mercati globali potrebbero subire un deficit di offerta di circa due milioni di barili al giorno nel quarto trimestre a causa dei tagli annunciati dall’Arabia Saudita e dai suoi partner.

– Il 14 maggio ci sono le elezioni in Türkiye. Ciò non influirà sui mercati, anche se potrebbe avere qualcosa a che fare con le azioni BBVA (BME:). Le azioni turche hanno iniziato il 2023 in pieno svolgimento, poiché la prospettiva dell’instabilità politica e dei devastanti terremoti di febbraio ha creato un’elevata volatilità, portando l’indice dal migliore del 2022 a uno dei peggiori. L’indice è salito del 4,7% durante la settimana, riducendo il calo di quest’anno al -6,4%.

– Il 21 maggio ci sono le elezioni in Grecia.

– Il 28 maggio ci sono le elezioni regionali e comunali in Spagna.

– Il 12 luglio si terrà un vertice della NATO incentrato sulla guerra della Russia con l’Ucraina.

– A dicembre si terranno le elezioni generali in Spagna.

La percentuale di ampiezza del mercato sta sorridendo agli investitori

Certamente molti investitori non si sono innamorati di un fatto interessante che riflette la forza di quella che è nota come ampiezza del mercato.

L’ampiezza del mercato indica due fatti:

1º) Determina se il rialzo o il ribasso dell’indice azionario riflette l’andamento della maggior parte delle intestazioni che lo compongono.

Positivo: quando il numero di valori che salgono è maggiore del numero di valori che scendono. Supponendo che l’indice sia composto da 50 valori, se 36 sale, 14 scende.

* Negativo: quando il numero di valori che scendono è maggiore del numero di valori che salgono. Nell’esempio sopra, sale di 10 e scende di 40.

*Neutro: quando non c’è differenza significativa tra i valori che salgono e quelli che scendono. Ad esempio, sali di 26 e scendi di 24

2º) La percentuale di valori dell’indice azionario scambiati al di sopra delle medie mobili.

Bene, voglio commentare il secondo punto. Ed è quel 93% delle azioni che fanno parte delle loro medie mobili a 10 giorni ciascuna.

Inoltre, alla chiusura di venerdì, il 59,7% delle azioni S&P 500 era al di sopra della media mobile a 200 giorni.

Per settore, la percentuale più alta di titoli al di sopra di questa media sono tecnologia (76%), servizi (71%), energia (70%), utilities (69%), sanità (66%) e consumi (62%). %).

Sebbene sia solo un fatto statistico, ti dirò che quando ci sono numeri simili a quelli che abbiamo appena visto, il 93% delle azioni nell’indice era al di sopra della media mobile a 10 giorni, che è l’S&P 500 un anno dopo. Ha alzato il conteggio in 23 occasioni su 24 e ha registrato una media del + 18,2%.

L’investimento 60/40 inizia a riprendersi

Sappiamo già che un portafoglio di investimenti 60/40 è composto per il 60% da azioni e per il 40% da obbligazioni. Per questo vengono chiamati anche portafogli bilanciati.

Pertanto, è un tipo di investimento basato sull’investimento del 60% del capitale in azioni (reddito variabile), e sebbene abbia un potenziale di rischio maggiore, il suo potenziale di profitto è più alto, e il 40% in obbligazioni (reddito fisso).

Veniamo da un 2022 difficile per questo tipo di portafoglio, che ha subito un calo del -16,1%, ma finora nel 2023 si è rivalutato del +6,2%.

È un tipo di investimento interessante, basta guardare i numeri degli ultimi 94 anni (senza contare l’attuale 2023):

Dei 94 soggetti, 73 si sono comportati positivamente. Gli anni migliori sono stati:

1954: +32,9%

1995: +31,7%

1933: +30,7%

1935: +29,8%

1985: +29%

Dei 94 totali, 21 hanno avuto un rendimento negativo. Gli anni peggiori sono stati: