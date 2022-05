La pericolosa distrazione di Elon Musk di Investing.com

© Investing.com



Investing.com – L’acquisizione di Twitter da parte di Elon Musk (NYSE:) potrebbe essere l’atto di riportare finalmente sulla Terra il prezzo delle azioni Tesla (NASDAQ:) che sfida la gravità.

Per prima cosa, nessuna quantità di gergo finanziario aziendale può nascondere il fatto che Musk sta vendendo un’azione per acquistarne un’altra. La vecchia regola: “Se l’uomo che conosce il miglior affare è vendere, vuoi davvero comprare?” – Vale ancora.

Abbastanza sicuro, quando pensi che questa è la seconda volta in sei mesi che Musk ha ritirato i soldi dal tavolo, avendo venduto più azioni di quante ne avesse bisogno lo scorso autunno per pagare il suo conto fiscale federale. Il titolo, che ha sfidato la sua valutazione di attrattiva durante la pandemia, non ha raggiunto un nuovo massimo dalla sua prima vendita di questo tipo.

La regola diventa ancora più corretta se si considera la possibilità che la proprietà di Twitter possa distrarre il CEO di Tesla dal suo lavoro quotidiano. Tesla è un’azienda ancora nelle fasi relativamente iniziali di una fase di espansione pluriennale, con rischi di implementazione in ogni fase del percorso poiché il vantaggio della prima mossa si erode gradualmente. Certamente, la possibilità che Musk sia in grado di gestire Tesla (NASDAQ :)) così come prima mentre cerca di arbitrare le controversie tra i pazzi partiti nella politica statunitense e sradicare la disinformazione russa o cinese non è molto alta.

Tesla ha sempre avuto una componente significativa del rischio di una persona importante e questa mossa non fa che aggravarli. È difficile vedere come possedere Twitter renda la sua presenza sulla piattaforma più importante per il marketing generale di Tesla, ed è fin troppo facile vedere come potrebbe indebolirlo. La domanda di Jeff Bezos sull’influenza della Cina sull’azienda va al sodo: qual è il prezzo della libertà di parola, se non piace a coloro che gestiscono il più grande mercato del futuro?

Cosa dice la base di fan? Elon ha una storia di multitasking. SpaceX, Neuralink, The Boring Company: niente di tutto ciò gli ha impedito di fornire servizi Tesla. Perché Twitter dovrebbe farlo?

La risposta ovvia è che niente di tutto ciò si avvicina alla sensibilità politica di una piattaforma mediatica, in un Paese a non più di due anni dalle elezioni. La seconda risposta ovvia è che Musk potrebbe avere difficoltà a aggirare un’azienda che ha costantemente lottato per monetizzare una base di utenti di centinaia di milioni.

“Non mi interessa affatto l’economia”, ha detto Musk in un recente evento TED, mentre discuteva della sua visione di Twitter come piattaforma per la libertà di parola e un acceso dibattito. Questo è il tipo di retorica alla base della sua amicizia con l’ex CEO Jack Dorsey, che ha detto: “Confido nella tua missione di diffondere la luce della consapevolezza”. (Dorsey è uno dei pochi grandi azionisti esistenti che Musk vorrebbe mantenere come comproprietario dopo aver privato Twitter, riducendo i suoi costi di avviamento.)

Tuttavia, lo stesso Dorsey non è riuscito a sfruttare questa intuizione e Twitter ha un disperato bisogno di fare soldi fin dal primo giorno. Dovrà ripagare più di 13 miliardi di dollari di debiti, direttamente o indirettamente, a causa della struttura dell’accordo di 44 miliardi di dollari, in un momento in cui i tassi di interesse stanno aumentando drasticamente. Per fare un confronto, nei due anni precedenti la pandemia, la società ha guadagnato meno di 400 milioni di dollari al lordo di utili e tasse, il che non è sufficiente per coprire un anno di finanziamento del debito del 2%.

I $ 12,5 miliardi di altri debiti sono un prestito marginale a Musk personalmente, garantito dai $ 62,5 miliardi di azioni Tesla detenute da Musk. Sia i termini di questo prestito che le linee guida interne di Tesla specificano quanto Musk può prendere in prestito contro le sue partecipazioni al 20%. Con oltre la metà dei 163 milioni di azioni di Musk già impegnate a ripagare altri debiti, Musk avrà solo una capacità limitata di offrire garanzie aggiuntive nel caso in cui il valore delle azioni di Tesla diminuisca drasticamente.

Secondo i calcoli di Bloomberg, se il titolo scende al di sotto di $ 837 – appena l’8% al di sotto del suo livello attuale – Musk dovrà entrare con denaro contante per fornire la garanzia aggiuntiva. Poiché la maggior parte della fortuna di Musk è legata alle azioni Tesla, ciò significherebbe probabilmente una vendita stellare. Da parte sua, Musk si aspetta che le azioni rimarranno al di sopra di lui fino all’inizio della prossima ondata di opzioni, per un valore fino a $ 23 miliardi in base al suo premio di compensazione del 2018. Sebbene gli utili del primo trimestre della società sembrino aver attivato la maggior parte di queste opzioni, incassarle potrebbe rivelarsi difficile se la società entrasse in una recessione ed fosse costretta a girare quei miliardi mentre i suoi proprietari subiscono perdite.

A dire il vero, la maggior parte degli analisti di Wall Street, per non parlare della base di investitori al dettaglio devoti a Tesla, ha obiettivi di prezzo per il titolo comodamente al di sopra del livello chiave di $ 837.

Tuttavia, la realtà è che anche dopo essere sceso del 22% dal suo massimo storico di aprile, il titolo è scambiato a 117 volte i suoi guadagni cumulativi, 10 volte le vendite previste per il 2022 e, cosa più sorprendente, praticamente a un valore praticamente uguale. rispetto a tutte le altre aziende del settore automobilistico globale messe insieme.

Queste valutazioni di solito non reggono durante i cicli di stretta monetaria. Qualunque siano le prospettive a lungo termine per Tesla, il surplus a breve termine sembra sicuramente pericoloso.