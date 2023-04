La piattaforma musicale ha smesso di funzionare in tutto il mondo

La piattaforma di musica e podcast ha smesso di funzionare in vari paesi del mondo, inclusa la Spagna. Gli utenti sui social network si sono lamentati di non poter accedere ai servizi dall’applicazione, così come al resto dei formati. la società stessa Ha confermato su Twitter che avrebbe indagato sul fallimento Grazie per le segnalazioni.

da Web Down Detector, Concentrandosi sulla caduta dei siti Web e di altri servizi Internet, si può vedere come la caduta sia avvenuta pochi minuti fa. L’errore riguarderà sia l’app mobile che la versione web poiché non è possibile trovare i file musicali.

Il problema sembra essersi risolto poco dopo che Spotify ha pubblicato un avviso sul social network Twitter: “Qualcosa non va e stiamo indagando. Grazie per i tuoi avvertimenti”. Al momento non lo hanno confermato Il servizio è di nuovo attivo Per tutti, come riflettono altri media.

NO.Ho cercato, né le playlist e le altre sezioni hanno risposto, secondo le persone colpite. Secondo Downdetector oggi, ci sono state più di 7.500 segnalazioni di questa interruzione in tutto il mondo su Spotify.

Non è la prima volta che la piattaforma di musica e podcast subisce un simile fallimento: all’inizio dell’anno si è verificato un altro crollo. Tuttavia, in entrambi i casi l’azienda è riuscita a superare il guasto in pochissimo tempo, rimanendo inattiva per poco più di un’ora.

Al momento non si conosce l’origine di questo problema, così come i dettagli tecnici che hanno impedito agli utenti di sfruttare l’enorme libreria di brani e podcast offerti da Spotify. L’errore potrebbe essere causato dal sistema dell’azienda o dai server su cui Spotify esegue l’intero servizio.

Al momento, Spotify non segnala che il servizio è stato ripristinato, ma Dowdetector contrassegna il sistema come ripristinato. Sui social network, i commenti indicano che gli utenti possono utilizzare nuovamente le loro playlist in Spagna e in altri paesi. Tuttavia, il ripristino del sistema potrebbe richiedere del tempo per tutti.

