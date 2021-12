La pioggia di club in Francia per Leo Messi e Kylian Mbappe

DrChi crede in questa magia A volte i festeggiamenti che precedono una partita di calcio non sono di buon auspicio. Che è come iniziare un tranquillo confronto con sorrisi e congratulazioni di uno stadio che canta il tuo nome. Quello era il giardino dei principi Quando Leo Messi è uscito sull’erba con il nuovo Pallone d’Oro, settimo nel suo girone.

Tuttavia, come sottolineano i principali media francesi nei loro record per la partita del Paris Saint-Germain contro il NizzaL’unico a brillare ieri contro la squadra di Christophe Galtier è stato Gigio DonnarummaA quel tempo, era il miglior portiere del campo, secondo Francia Calcio. Ma oltre ad assumerlo, come fa Le Parisien “Il gioco di squadra di Mauricio Pochettino sta lentamente andando verso il nulla”, in generale, la maggior parte di essi si riferisce all’altro Due membri della delegazione del Paris Saint-Germain al Baln de Oro Come ufficiale semi-chiave per il primo sorteggio dell’Al-Khelaifi Club nel suo stadio: Leo Messi e Kylian Mbappe.

attaccante del Parigi Non era una novità, almeno, sembrava in molte combinazioni del gioco, beh che le cose non andassero a finireBene, perché l’ex giocatore del Barcellona Jean-Clair Todibo è arrivato lontano per tutta la partita. L’argentino invece La stampa francese ne parla dando “l’impressione che suoni sempre allo stesso ritmo lento, e a tratti sembra disconnesso”, come hanno fatto notare a L’Equipe, il medium che sospetta che la posizione in cui ha giocato ieri la Pulce, la posizione sbagliata 9, sia quella per lui.

C’è una cosa che chiariscono più di quasi il resto, Ancora più decadenza e mediocrità per il gioco parigino: Messi ha segnato un gol nei 600 minuti in cui ha giocato nella Ligue 1 francese.