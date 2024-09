La più antica università del mondo occidentale si trova in Italia e ha una storia di più di nove secoli

Le strade d’Italia si trovano sOscurato dai secoli e secoli di storia che hanno costruito il Paese. Le avanguardie artistiche e intellettuali, in più di un’occasione, hanno avuto origine in Italia. Ecco perché Non c’è da stupirsi che lì abbia avuto sede la prima università del mondo occidentalePrecisamente.

Questa istituzione non è altro che l’Università di Bologna, attraverso la quale sono passate alcune delle personalità più brillanti della storia. Tra questi ci sono Erasmo da Rotterdam, Copernico, Dante Alighieri, Petrarca o, più recentemente, Umberto Eco.

L’Università ha anche la particolarità di essere Alma Mater Studiorum ed è un’istituzione che può già vantare una storia lunga più di nove secoli. Ha svolto un ruolo molto importante nella nascita e nello sviluppo del sistema moderno Università.

Immagine d’archivio della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di BolognaBuone foto

Si caratterizza per le novità introdotte. Questi provengono dalla gamma Educazione gratuita nel tentativo di creare un’istruzione libera dal controllo della religione e del governo. Tutto questo in uno schema che, poco a poco, ha influenzato le aziende europee.

L’Università di Bologna nasce nel 1088 “per volontà degli studenti e per gli studenti”. Sito web dell’Università. E Il momento in cui sorge non è casualeGli insegnanti specializzati in campi come la retorica, la grammatica e la logica iniziarono a mostrare interesse per il diritto.

Dopo di lei, In Italia sorsero molti centri universitariHa ottenuto anche il plauso della critica. È il caso dell’Università di Padova, fondata nel 1222, o di Napoli, fondata nel 1224.