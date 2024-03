La più grande mostra di acquerelli della sua storia è pronta in Vietnam

La mostra “I colori delle culture”, organizzata da VietnamInAcquarello, una filiale del Museo Internazionale dell'Acquerello, sarà composta da circa 200 opere di circa 60 pittori provenienti da 22 paesi.

La mostra sarà importante per promuovere e divulgare i valori spirituali e culturali e per trasformare gradualmente il Tempio della Letteratura in uno spazio creativo, ha affermato Lu Xuanqiu, direttore del Centro per le attività scientifiche e culturali di questa istituzione, in un discorso rafforzato dall'agenzia. .VNA Notizie.

Nelle aree di questo speciale monumento nazionale, ci sarà anche uno spazio dedicato alla Polonia e, oltre a esporre dipinti di creatori di talento, gli acquerellisti di quel paese europeo condivideranno la loro esperienza professionale e le loro tecniche con studenti e artisti vietnamiti in un workshop il 15 marzo.

Anche i pittori stranieri parteciperanno all'Hanoi-Ninh Binh Painting Tour dal 18 al 20 marzo, con l'obiettivo di catturare la bellezza dei paesaggi vietnamiti, dei siti archeologici e dei mezzi di sussistenza locali per poi riprodurli nei loro dipinti, contribuendo così alla diffusione di immagini e cultura . E il turismo nel paese.

L'imperdibile Tempio della Letteratura di Hanoi, costruito nell'XI secolo dal re Le Thanh Tung per onorare il confucianesimo e gli studiosi patriottici, è anche conosciuto come la prima università del Vietnam.

