La Plaza del Candrome sarà uno spazio paesaggistico per creare la vita | Informazioni sul Barcellona

La riforma della Plaza del Canòdrom, attualmente civilizzata come spazio pubblico libero su base temporanea, è una pretesa di vecchia data degli enti di quartiere di Congrés i els Indians. Il progetto funzionerà in totale 8425 mDue Conterrà un agorà Per eventi e attività pubbliche come cinema all’aperto, a zona cani 450 mDue e uno canestro da basket. Lungo le strade saranno collocate anche sedie, panche e arredo urbano, in modo che i corridoi non siano solo aree di circolazione ma anche Spende.

Inoltre, includerà un file L’area giochi per bambini è molto ampia Fornirà diverse possibilità di gioco ed esplorazione per ragazzi e ragazze. Consisterà in una griglia piena di attività divertenti da giocare in alto e in basso. Il Superficie totale del paesaggio 2.245,5MDue Con alberi a favore zone d’ombraPrati e piante aromatiche. Dall’altro lato, Il L’accesso all’arena sarà garantito Attraverso tre grandi ingressi situati nelle strade circostanti, verrà rinnovata l’illuminazione e verrà preservata la disposizione della pista dei levrieri.

Edificio storico unico

La piazza prende il nome dall’antico edificio del sentiero dei levrieri, progettato da Anthony Bonet e Josep Puig, del 1964, parte del Un catalogo del patrimonio architettonico storico e artistico della cittàE ha un’importanza speciale nel quartiere. Il Palazzo Canòdrom fa parte di un gruppo di opere di architettura moderna emerse nel dopoguerra ed è l’unico edificio della città con una struttura metallica unica sopravvissuta a tutti quegli anni.