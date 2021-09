La Pokemon Go Fashion Week inizia con il debutto di Furfrou

Oggi è iniziato un nuovo evento in Pokemon Go Questo è concentrato alla moda. Finirà martedì prossimo 28 settembre Fino ad allora puoi averne molti Pokemon concerti Accessori. Inoltre, Forfro, Il Pokemon barboncino, apparso per la prima volta nel popolare videogioco mobile.

Il Pokemon che può apparire in paese selvaggio Con alcune aggiunte sono: la farfalla Con un fiocco in testa, fulmine con collana e Kyrelia e Croagunk con un cappello. nel frattempo incursioni Puoi sfidare crepe Con già un cappello dopo il parto Con cappello e occhiali da sole. Inoltre, possono apparire tutti in un file versione lucida. Per la prima volta nel negozio di videogiochi, ci sono molti accessori per avatar in mostra E tutti gli allenatori che non sono riusciti ad arrivarci Milueta Nel passato Pokemon Go Fest Potranno ottenerlo durante questo evento completando investigazione privata.

tutte le forme Forfro Può anche essere trovato nel gioco, ad eccezione della figura taglia il cuore che non è stato ancora attivato. In quali parti del mondo puoi ottenere ciascuna delle sue forme dettagliate di seguito: signora tagliata tutto il mondo , Corte dei Cavalieri tutto il mondo , signorina corte in America, taglio specifico in Europa, Medio Oriente e Africa, taglio a stella nell’Asia Pacifico, corte aristocratica in Francia, pezzi kabuki in Giappone e corte faraonica in Egitto. Inoltre, non è necessario catturare ogni forma nelle rispettive aree, come forma standard di Forfro (conosciuto come Corte Selvaggia) quando si viaggia nelle aree speciali di ciascun tribunale. Per questo devi spendere 10.000 Polfostellaris E 25 barrette di cioccolato.

Fonte: Pokemon Go