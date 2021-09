La polizia di Miami ha aumentato la sorveglianza dopo incidenti e violenze

La vibrante vita notturna di South Beach sta per vedere un’impennata della presenza della polizia e una repressione più dura su folle oltraggiose e criminalità, settimane dopo che la cena di un turista con la sua famiglia è stata colpita e uccisa in un ristorante di Miami Beach, hanno detto le autorità.

“I molti anni di incidenti inquietanti in quest’area non possono più essere tollerati”, ha detto venerdì il manager della città Alina Hodak, rivelando i piani per “creare il più alto livello di presenza regolare della polizia mai in quest’area”.

Il sindaco di Miami Beach Dan Gilber ha ordinato alla polizia, insieme al personale dei vigili del fuoco, dei parcheggi, dei servizi igienico-sanitari e di altri dipartimenti, di sviluppare una strategia unificata di gestione della folla. La nota ha confermato che il dipartimento di polizia ha riassegnato una media di 40 agenti a pattugliare le strade di South Beach per aumentare la “visibilità” non solo di notte o nei fine settimana, ma durante il giorno.

Gilber ha aggiunto in un videomessaggio venerdì che dieci agenti della contea vengono portati nelle operazioni di South Beach ogni fine settimana per il resto dell’anno.

La vita notturna sulla spiaggia è sempre più afflitta dai festaioli nei fine settimana. La città ha imposto un rigido coprifuoco a partire dalle 20:00 di marzo, dopo che una folla chiassosa di festaioli si è radunata nelle strade a migliaia, scatenando battaglie, distruggendo ristoranti e rifiutando di indossare maschere. La polizia ha rivelato che sono state arrestate circa un migliaio di persone e molte di loro provenivano da altre città.

“Non è più sufficiente trattare quelli che storicamente sono stati definiti come ‘periodi ad alto impatto’ come anomalie quando ogni fine settimana porta folle e sfide”, ha detto Hodak.