La polizia in Italia sta cercando una ragazza di 16 anni scomparsa a Palma la notte di Capodanno.

Ricercatori a La polizia nazionale ha identificato Alba Millán Rodríguez, Una ragazza di 16 anni di Palma è scomparsa lo scorso capodanno, Nel pomeriggio del 31 dicembre è volato a MilanoE quello lì Ha incontrato il suo ragazzo, un 21enne con precedenti penali. Gli agenti hanno già iniziato Trattative con la polizia italiana per trovare l’adolescente, Essendo minorenne, non può lasciare il Paese senza il permesso dei genitori Ferma il giovane che l’accompagna.

La ragazza è stata denunciata come scomparsa Formazione della polizia Nei primi giorni dell’anno. È diventato noto in seguito L’adolescente ha contattato un parente che ha detto che stava beneUna persona che ha lasciato la casa volontariamente e non vuole tornare.

Questa comunicazione non ha fermato le indagini della polizia. Gli agenti dell’Unità Famiglia e Donne (Ufam) hanno esaminato la lista dei passeggeri all’aeroporto di Son Sant Joan e hanno scoperto che aveva preso un volo per Milano nel pomeriggio del 31 dicembre.

Gli inquirenti hanno recuperato le riprese della giovane dalle telecamere di sicurezza dell’aeroporto e le hanno mostrate Fu sua madre a confermare senza ombra di dubbio che era stata sua figlia ad apparire prima di iniziare il viaggio.

La ragazza potrebbe aver viaggiato da sola in Italia, anche se gli inquirenti sospettano che l’abbia incontrato lì. Il suo fidanzato, un uomo di 21 anni con diversi precedenti di polizia, abitava da tempo in un appartamento a Cala Major.

Gli agenti hanno già avviato le procedure Europol chiede alla polizia italiana di trovare la ragazza Essendo minorenne, non può viaggiare all’estero senza il permesso dei genitori Il suo compagno può essere accusato di reati gravi.

Persone scomparse: otto denunce nei primi giorni dell’anno

Il Forze di sicurezza dello Stato a Maiorcaavere ricevuto Nei primi giorni dell’anno sono state denunciate otto persone scomparse, la maggior parte delle quali si è risolta da sola. A parte Alba Millan ieri, l’unico caso attivo era A Il 40enne irlandese non è tornato a lavorare in un’azienda di Calvia dopo la fine dell’anno. In altri casi si sono verificati diversi minori che non sono rientrati nelle proprie abitazioni dopo i festeggiamenti di capodanno, anche se poi tutti si sono risolti, e Un anziano di Santa Margalita è stato ricoverato all’insaputa della sua famiglia.