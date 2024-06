La polizia ritiene che più persone potrebbero essere accusate della morte dell’attore di Friends Matthew Perry

Matthew Perry è morto il 28 ottobre 2023, all’età di 54 anni. (Reuters/Carlo Allegri)

Matthew Perry è ben noto Attore americanoMorì il 28 ottobre 2023, all’età di 54 anni. Secondo un rapporto Coroner della contea di Los AngelesLa causa della morte sono stati gli effetti acuti della ketamina, insieme ad altri fattori che contribuiscono come annegamento, malattia coronarica e gli effetti della buprenorfina, un farmaco usato per trattare il disturbo da uso di oppioidi. La morte di Perry è stata giudicata accidentale.

Fonte della polizia annunciato a la gente che l’indagine sulla morte di Perry dovuta alla ketamina era “quasi completata” e che le autorità credevano che “diverse persone” avrebbero dovuto essere accusate. Tuttavia, la decisione finale se sporgere denuncia o meno spetta a te Ufficio del Procuratore degli Stati Unitiche ha risposto con “no comment” martedì 25 giugno.

IL Dipartimento di polizia di Los Angeles (LAPD) Ha avviato un’indagine a dicembre, dopo la pubblicazione del rapporto del medico legale. Secondo una fonte della polizia, il dipartimento di polizia di Los Angeles sta collaborando con… Amministrazione antidroga (DEA) E il Ispettore postale degli Stati Uniti Per determinare la fonte della ketamina che ha portato alla morte di Perry.

L’indagine della polizia sulla morte di Perry è quasi completata. (Reuters/Mike Segar)

A dicembre, l’ufficio del coroner della contea di Los Angeles Ha completato le indagini sulla morte dell’attore. Tuttavia, a maggio, la polizia di Los Angeles ha iniziato a indagare sulla nuova luce gettata dal rapporto del coroner, concentrandosi su chi potrebbe essere stato responsabile della distribuzione della sostanza.

Al momento della sua morte, Matthew Perry era in cura con iniezioni di ketamina. Perry ha affrontato la sua lotta contro la dipendenza nel suo libro autobiografico Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing, pubblicato un anno prima della sua morte.

“Volevo condividerlo quando ero al sicuro dal ricadere di nuovo nel lato oscuro”, ha raccontato Perry in quel libro. Ho dovuto aspettare finché non fossi stato assolutamente sicuro di essere sobrio e libero dalla malattia dell’alcolismo attivo, per scrivere tutto questo. Ero abbastanza sicuro che avrei aiutato le persone se lo avessi fatto.“.

Perry stava ricevendo un trattamento con ketamina al momento della sua morte. (HBO Max)

La comunità televisiva e i fan dell’attore hanno accolto la notizia della sua morte con grande orrore. Perry è diventato famoso per il suo ruolo Chandler Bing nella serie TV “Amici”un grande successo degli anni ’90 e dei primi anni 2000. Per tutta la sua carrieraPerry ha lottato pubblicamente contro la dipendenza e ha cercato aiuto attraverso varie forme di trattamento.