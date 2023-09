La Polonia avverte che applicherà potere di veto sui cereali ucraini: “Non apriremo le nostre frontiere”

Martedì il primo ministro polacco Mateusz Morawiecki ha avvertito che non sarà consentito l’ingresso del grano ucraino, nonostante le decisioni prese da Bruxelles al riguardo. Ha concluso dicendo: “Non apriremo le nostre frontiere”. “La Polonia non permetterà che siamo inondati di grano ucraino”, ha dichiarato Morawiecki, alla vigilia delle attuali restrizioni dell’Unione Europea sull’importazione di grano, mais, colza e semi di girasole, che scadono venerdì. Morawiecki, vista la tensione che ciò ha creato nei buoni rapporti tra Varsavia e Kiev, che si sono rafforzati dopo l’invasione dell’Ucraina, ha sottolineato che gli interessi del popolo polacco sono al di sopra di ogni altra cosa, pur sottolineando che il suo Paese è il principale centro di accoglienza degli ucraini. rifugiati. Da parte sua, il ministro dell’Agricoltura Robert Tilos ha dichiarato che la Polonia non chiuderà la circolazione del grano ucraino attraverso il suo territorio verso altri mercati europei e paesi terzi, soprattutto africani. Lui, a sua volta, confida che l’Unione Europea consentirà una nuova proroga e non sarà costretta ad agire unilateralmente. “Siamo convinti che l’Unione europea consentirà la proroga”, ha dichiarato Telos alla radio polacca. “Aiuteremo il transito del grano ucraino verso i paesi che soffrono di carenze, ma non vogliamo che vada in Polonia. Conosciamo il disagio che ciò ha causato sul mercato”, ha giustificato. Tuttavia, ha avvertito che, in caso contrario, avrebbero agito in modo “aggressivo” perché “gli interessi degli agricoltori polacchi” sarebbero a rischio. La Commissione Europea ha vietato l’importazione di grano, mais, colza e girasole dall’Ucraina verso Bulgaria, Ungheria, Polonia, Slovacchia e Romania dopo aver avvertito dei problemi che la misura potrebbe causare al loro settore interno. Il 5 giugno il veto è stato prorogato fino al 15 settembre 2023, ma vogliono estenderlo fino alla fine dell’anno e addirittura estenderlo ad altri prodotti. La decisione arriva poco più di un mese prima delle elezioni parlamentari previste per il 15 ottobre in Polonia. Gli agricoltori costituiscono un’importante base elettorale per il partito ultraconservatore Diritto e Giustizia, che sta cercando di vincere un terzo mandato.