La Porsche e la Pixar 911 sono come quelle del film Cars

Anche se il film originale uscirà di nuovo nel 2006, oggi Cars, il famoso film Pixar sulle automobiliGode ​​ancora di grande popolarità grazie ai vari sequel, spin-off e varie promozioni che hanno ampliato la saga a livelli inimmaginabili quando è nata. In effetti, molte delle auto che sono diventate personalità oggi sono ancora abbastanza famose per realizzare progetti intriganti come questo messo insieme. Porsche E la Pixar è in un nuovo progetto, perché Dopo aver portato l’iconica Porsche 911 nel mondo dei film d’animazione come Sally, Stoccarda ora creerà una versione animata. Dai simpatici Carrera Nine e Eleven azzurri del 2002.

Porsche

Basato sul nuovo modello 992

Questa collaborazione tra Pixar, il famoso studio di animazione Disney, i reparti di Porsche Style (studio di design della casa automobilistica) e il programma di personalizzazione Porsche Exclusive Manufaktur, Nato originariamente per celebrare il 20° anniversario della Porsche 911 del 2002E mentre sembra che Porsche e Pixar ci stiano lavorando da tempo, il progetto è stato annunciato al festival South by Southwest (SXSW) del 2022 ad Austin, in Texas. Un progetto che può essere visto in questo disegno che ci mostra Moderna “Sally”, ora basata sulla nuova generazione 911 (992) Con i suoi fari ovali a LED, l’elegante tetto inferiore e le prese d’aria più grandi, mantiene l’iconico colore azzurro metallizzato indossato dal partner di Saetta McQueen nei film.

Porsche

Asta per una buona causa

Ma ciò che rende davvero speciale questa versione unica della 911 è che sarà una star Asta di beneficenza di fine anno di RM Sotheby’s In esso sarà incluso nella collezione anche un orologio unico con il marchio Porsche. I profitti dell’asta andranno direttamente a Girls Inc. e UNHCR, che in quest’ultimo caso fornirà assistenza diretta ai bambini colpiti dalla guerra in Ucraina e alle loro famiglie..

Porsche

Questo contenuto è creato e gestito da una terza parte e viene importato in questa pagina per aiutare gli utenti a fornire il proprio indirizzo e-mail. Potresti essere in grado di trovare maggiori informazioni su questo e contenuti simili su piano.io