La posizione più importante dell’Etiopia contro il terrorismo in Africa orientale

Queste frasi abbondano nei resoconti della visita di Ahmed nella capitale somala, Mogadiscio, che sono stati pubblicati da Walta TV, l’agenzia di stampa etiope, la Fana Broadcasting Company e altri.

Il primo ministro è arrivato in quella città il giorno prima per partecipare a un forum regionale che ha chiesto di rafforzare il confronto con il gruppo estremista Al-Shabaab, dove ha sottolineato che la lotta al terrorismo dovrebbe essere una priorità per i governi africani.

Le trascrizioni della stampa fanno anche luce sull’agenda del sovrano, che includeva un incontro con il presidente del Kenya, William Ruto, e un altro con le forze etiopi schierate per combattere Al-Shabaab a Mogadiscio, sotto gli auspici della missione di transizione dell’Unione africana. in Somalia.

Su Facebook e Twitter, Ahmed ha postato che lui e Ruto hanno discusso strategie per “rafforzare le relazioni bilaterali attraverso lo sviluppo delle infrastrutture, l’aumento del commercio e degli investimenti, nonché questioni regionali”.

Ha sottolineato che le forze etiopi che operano in Somalia lo hanno informato dei progressi delle operazioni antiterrorismo nella regione e hanno espresso la loro disponibilità a continuare a combattere contro tutti gli atti estremisti e violenti.

Un messaggio dell’Ufficio del Primo Ministro ha confermato che i governi di Gibuti, Etiopia, Kenya e Somalia hanno concordato durante l’incontro di sviluppare una politica coordinata contro il terrorismo, come base per garantire la sicurezza e sviluppare l’integrazione regionale.

Per la prima volta sotto la presidenza di Hassan Sheikh Mahmoud, la Somalia ospita un incontro di questo tipo e, secondo il ministro somalo dell’Informazione, Dawood Aweys, una “strategia unificata tra i Paesi in prima linea nel Corno d’Africa” ​​​inizia.

Kenya, Gibuti, Etiopia e Somalia sono concentrati sull’adozione di una posizione di sicurezza regionale comune… Ha detto che questo incontro è molto importante perché l’attuale situazione della sicurezza in Somalia sta colpendo anche i suoi vicini.

Ji / Raj