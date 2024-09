La possibile formazione titolare del Colo-Colo per dare il benvenuto al River

Martedì il Colo-Colo affronterà il River Plate in un incontro cruciale per Kashyyyk mentre cercano di continuare i loro progressi nel torneo sudamericano Libertadores.

Il Colo-Colo si prepara ad ospitare il River nella Copa Libertadores. Photosport

Selezioni editoriali 2 correlati

I Bianchi devono essere forti in casa e ottenere un buon risultato per poter decidere le cose a Buenos Aires. Nonostante Kaseke abbia un record da dimenticare contro il Millonario, una sola vittoria per la Libertadores, la buona presenza nel torneo internazionale e l’esperienza che Almiron gli ha regalato danno speranza alla squadra.

Per quanto riguarda i giocatori, l’allenatore Colo Colo Alan Saldivia torna nel settore difensivo, così come Arturo Vidal, che giocherà a centrocampo al fianco Jill e Paves. Tuttavia si rammarica della sua assenza Vicente PizarroChi ha subito una frattura della mascella inferiore in lutto Nazionale del Cile contro la Bolivia.

È probabile che Colo-Colo inizi la partita contro il River Plate

Brian Curtis; Mauricio Isla, Alan Saldivia, Massimiliano Falcone, Eric Wimberg; Esteban Paves, Arturo Vidal, Leonardo Gil; Carlos Palacios, Javier Correa e Lucas Cepeda.

Quando è la partita?

Colo Colo e River Plate Si giocherà martedì 17 settembre alle 21,30 allo Stadio Monumentale e potrai vederla in diretta ESPN e Disney+.