La Prebys Foundation annuncia 30,6 milioni di dollari in sovvenzioni per l’arte, la salute, la ricerca medica e il successo giovanile

Martedì 5 dicembre, la Fondazione Prebys ha annunciato l’assegnazione di 147 sovvenzioni per un totale di 30,6 milioni di dollari alle organizzazioni della contea di San Diego in quattro aree di programma: arti visive e dello spettacolo, successo giovanile, assistenza sanitaria e ricerca medica.

Circa la metà dei beneficiari ricevono per la prima volta sovvenzioni dalla Fondazione Prebys.

“Quando abbiamo annunciato il piano strategico della Fondazione all’inizio di quest’anno, sapevamo di avere molto lavoro da fare per raggiungere i nostri obiettivi ambiziosi”, ha affermato Grant Oliphant, CEO della Prebys Foundation. “L’anno scorso abbiamo viaggiato attraverso la provincia per costruire relazioni, sviluppare e perfezionare le nostre strategie di concessione di sovvenzioni e creare un portafoglio di investimenti coeso che crediamo contribuirà a creare una regione vivace e prospera per tutti. “Incoraggiamo e invitiamo gli altri a investire nella comunità che li circondano ed espandere il sostegno a tutti i livelli “Ogni contributo aiuta la nostra regione a prosperare”.

Nel corso dell’anno, la Fondazione ha incontrato i leader delle comunità di tutta la regione per interagire direttamente con educatori, artisti, operatori sanitari, famiglie e individui su come garantire che le risorse vadano direttamente alle organizzazioni con profondi legami con le comunità locali. Sforzi per raggiungere il maggior numero di persone.

“Siamo entusiasti delle nostre partnership nuove ed esistenti e, mentre ci avviciniamo al 2024, continueremo a concentrarci sull’apprendimento dai nostri beneficiari e sull’ascolto attento degli altri: cosa immaginano per la nostra comunità, di cosa hanno bisogno e il ruolo vitale beneficiari, leader, finanziatori e residenti svolgono un ruolo nel realizzare i nostri obiettivi”, ha affermato Oliphant. Realtà condivisa.

Le organizzazioni di arti visive e dello spettacolo hanno costituito la quota maggiore di beneficiari: 67 sovvenzioni per un totale di 10,4 milioni di dollari. I tipi di organizzazioni artistiche selezionate per le sovvenzioni erano quelle radicate nella comunità locale che stimolano lo sviluppo economico, organizzazioni che valorizzano il lavoro degli artisti e quelle che creano arte dinamica che unisce persone provenienti da comunità diverse.

Questi destinatari includono la San Diego Opera, il Robin H. Fleet Science Center, l’Asian Story Theatre, il Kumeyaay Community College, il Maraya Performing Arts Ensemble, il Rosen Box Project, il San Diego Main Choir e il Voices of Our City Choir.

Gli attori dell’Asian Story Theatre provano le scene del musical del 2022 non funziona. (Per gentile concessione di Asian Story Theatre)

Quattordici sovvenzioni per un totale di 7 milioni di dollari sono state assegnate alla ricerca medica attraverso il programma Excellence in Scientific Leadership recentemente lanciato, che offre opportunità alle donne che intraprendono una carriera nella ricerca. I beneficiari includono il Salk Institute for Biological Studies, il La Jolla Institute for Immunology e lo Scripps Research Institute.

La Fondazione ha assegnato un totale di 4 milioni di dollari a 10 organizzazioni che garantiscono ai giovani provenienti da comunità svantaggiate l’accesso a programmi di formazione professionale sanitaria di alta qualità. Tra i beneficiari figurano la East County Economic Development Council Foundation, il San Diego Neighbourhood Neighborhood Urban Corps, La Maestra, la Palomar Health Foundation, la Vista Community Clinic e la Somali American Bantu Association.

Ventitré organizzazioni hanno ricevuto un totale di 2,7 milioni di dollari per migliorare l’accesso a programmi dimostratisi efficaci nella promozione della salute mentale dei giovani. Questi servizi includono Lifeline Community, Horn of Africa Community, Girls Inc, Resounding Joy, Just in Time for Foster Youth, Vista Hill Foundation e United Support Team for Women of East Africa.

Grayson Zuniga, alias Greg l’umanosi esibisce durante uno spettacolo di drag queen alla seconda fiera annuale LGBT Pride & Resilience al City Heights YMCA sabato 3 giugno 2023. (Sandy Hofker/SDUT)

Infine, 33 organizzazioni hanno ricevuto un totale di 6,45 milioni di dollari per promuovere il successo dei giovani attraverso programmi di sostegno che integrano le arti, le scienze e le discipline umanistiche per promuovere l’apprendimento critico e le abilità di vita. Alcuni dei beneficiari sono Our Time to Work, Mid-City Can, Casa Familiar, Monarch School Project, International Rescue Committee e Home Start.

Le sovvenzioni annunciate martedì sono le ultime di un ambizioso programma di investimenti comunitari lanciato dalla Fondazione Prebys all’inizio di quest’anno. Nel 2023, la Fondazione ha assegnato 214 sovvenzioni per un totale di 57,6 milioni di dollari. Visita prebsyfdn.org.