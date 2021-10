La preinstallazione di Forza Horizon 5 è ora disponibile

Il fatto che Forza Horizon 5 sarà una delle uscite dell’anno. Il nuovo gioco di guida open world promette di essere migliore delle sue puntate precedenti (che non è facile) e avrà anche significativi miglioramenti grafici, come ti diciamo sul nostro sito impressioni Dopo che sono stato in grado di dimostrarlo.

Lo studio ha promosso un po’ il gioco attraverso una serie di spettacoli chiamati Let’s Go! , l’ultimo programma in cui è stata presentata la colonna sonora completa del gioco. Abbiamo ancora diversi giorni per goderci Forza Horizon 5 sulle nostre console, ma fortunatamente possiamo già preinstallarlo. Avvertimento: Prepara una buona parte del tuo disco rigido.

Forza Horizon 5 occupa più di 100 GB

Annunciato dall’account Twitter ufficiale del gioco, Forza Horizon 5 è ora disponibile per il download su Xbox, Windows e Xbox Game Pass. Lo stesso tweet parla anche di Steam, sebbene al momento non sia disponibile sulla sua piattaforma. Il gioco occupa ben 103 GB di spazio su entrambe Xbox Series X | S e PC, anche se hai intenzione di giocarci su Xbox One, dovresti sapere che occupa più spazio, esattamente 116 GB. Non perdere l’occasione di goderti Forza Horizon 5 dal primo minuto.