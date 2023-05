La Prensa Latina di Cuba e le agenzie ANSA italiane hanno firmato un accordo (+foto)

Luis Enrique González, presidente di Prensa Latina, e Stefano D’Alessandri, direttore esecutivo dell’ANSA, hanno firmato l’accordo in videoconferenza, che consentirà loro di scambiarsi i rispettivi notiziari in lingua spagnola.

I direttori hanno sottolineato che l’alleanza sarà reciprocamente vantaggiosa poiché espande il potenziale dell’ANSA per coprire meglio gli eventi in America Latina e Cuba; E l’agenzia cubana racconta la realtà italiana.

Allo stesso modo, grazie a questo accordo, le rispettive ambasciate dei due paesi a Roma e L’Avana avranno accesso a informazioni di prim’ordine e sarà facilitato anche lo sviluppo di piani aziendali specifici per le imprese cubane e italiane.

González e De Alessandri concordano anche nell’individuare altri ambiti di reciproco scambio, soprattutto in forme audiovisive.

Hanno firmato anche l’ambasciatore cubano in Italia Mirta Granda e il suo rappresentante italiano nell’isola, Roberto Vellano, sottolineando che rafforzare il flusso di informazioni significa avere una diversità di voci per una discussione più equilibrata con punti diversi. Vista, vista.

Hanno anche sottolineato che questa firma si basa su solide basi di amicizia e reciproche relazioni bilaterali tra i due paesi.

Fondata il 16 giugno 1959, Prensa Latina è il primo programma di comunicazione latinoamericano di portata internazionale con una visione alternativa della realtà regionale come asse centrale della sua copertura fino ad oggi.

Ha 40 uffici in diversi paesi, principalmente in America Latina, un team di esperti presso la sede centrale e più di un centinaio di collaboratori ed esperti in diversi campi della conoscenza in diversi paesi.

L’ANSA, dal canto suo, è considerata la principale agenzia di stampa italiana, fornisce informazioni su attualità, politica, economia, sport e cultura in Europa e nel mondo, con corrispondenti da circa 70 Paesi.

ro/mpp