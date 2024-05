La presenza di Hulan nella recente vittoria del Barcellona in Brasile per la Libertadores

Il Barcellona non vince in Brasile da tre anni e questo è Giovedì alle 19 visiterà San Paolo Di Robert Arboleda per History 5 del Gruppo B Conmebol Libertadores. Puoi goderti la partita In Vivo per STAR+ (Solo per il Sud America).

Holan ha partecipato alla recente vittoria del Barcellona in Brasile per la Copa Libertadores. API

L’ultima vittoria del Barcellona in Brasile ha avuto Hulan come protagonista

Gli ultimi venti Aprile 2021 Cantiere Idolo Batti il ​​Santos 2-0 Nel primo appuntamento della fase a gironi, che si è svolto a Vila Belmiro, questa è stata la loro ultima vittoria in trasferta contro una squadra brasiliana. In quell’incontro, la squadra allora guidata da Fabian Bustos vinse grazie ai gol di Carlos Garcés e Marcos Ricci (contro).

Come fatto curioso, questo è il caso Ariel Holan era l’allenatore Dale PixieAttualmente è alla guida del Barcellona.

Dopo quella vittoria a Villa Belmiro, la squadra gialla ha ottenuto i seguenti risultati nelle sue visite ai club brasiliani: Fluminense 2021 (pareggio), Flamengo 2021 (sconfitta), América MG 2022 (pareggio), Palmeiras 2023 (sconfitta), Barcellona contro CONMEBOL La Libertadores ha solo lui. È riuscito a vincere 5 volte in Brasile: Banjo (1986), Botafogo (2017), Gremio (2017) e Santos (2017 e 2021).

Oggi, giovedì, alle 19, allo Stadio Morumbi, il Barcellona, ​​guidato da Ariel Holan, cercherà di sorprendere il San Paolo. La squadra gialla ha solo la possibilità di avanzare alle qualificazioni della CONMEBOL Sudamericana.